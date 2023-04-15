MLB》鈴木誠也歸隊首戰就炸裂 小熊團隊5轟擊退道奇

Welcome back, Seiya Suzuki!



Ian Happ and Suzuki go back-to-back. pic.twitter.com/4YxI4o9REC — MLB （@MLB） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也今天傷癒歸隊重返大聯盟舞台，並擊出本季首轟，小熊團隊共出現5發全壘打，最後在客場以8比2輕取道奇。

小熊3局上先靠哈普（Ian Happ）的二壘安打先得1分，下半局道奇泰勒（Chris Taylor）敲陽春砲追平。小熊隊在第4局靠哈斯默（Eric Hosmer）的滾地球護送拿1分，第5局高姆斯（Yan Gomes）敲陽春彈，取得3比1領先。道奇隊則在7局下靠馬恩西（Max Muncy）的全壘打追回1分。

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鈴木誠也開轟。（今日美國）

第8局小熊追加分數，哈普和鈴木誠也擊出「背靠背」陽春砲，威斯頓（Patrick Wisdom）也揮出陽春彈，讓小熊單局進帳3分。第9局高姆斯（Yan Gomes）開轟、以及哈普的適時長打，再為小熊添得2分。小熊最後收下勝利。

鈴木誠也因左斜肌拉傷，季前辭退經典賽日本代表隊，直到今天才重返大聯盟賽場。鈴木誠也此役擔任第四棒右外野手，5打數敲1安就是陽春砲。小熊團隊共12支安打、出現5發全壘打，以哈普單場4安3打點最佳。

小熊先發史帝爾（Justin Steele）主投7局失2分，摘得本季第2勝；「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）主投6局失3分，吞本季第2敗。

鈴木誠也。（美聯社）

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