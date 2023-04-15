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MLB》天使球星兩次要命失誤害球隊輸球 「今天不是我的日子」

2023/04/15 15:02

〔體育中心／綜合報導〕天使三壘手倫登（Anthony Rendon）今天繳出3安猛打賞，但守備上卻出現2次要命傳球失誤，讓天使最後以3比5不敵紅襪。倫登賽後扛責，「今天不是我的日子」。

倫登今天曾在第3局有美技撲接，並快傳二壘封殺跑者，幫助球隊化解2出局一、二壘有人危機。但第4局2出局後，紅襪台灣好手張育成敲三壘方向滾地球，倫登傳一壘卻出現暴傳，讓紅襪跑回1分追成2比2平手，還讓對手攻佔二、三壘；接著第6局紅襪隊2出局攻占二、三壘，倫登再度發生傳一壘失誤，又讓天使一壘手蘭姆（Jake Lamb）無法接到，讓紅襪再拿1分。

天使三壘手倫登在第4局發生傳球失誤，讓天使一壘手蘭姆無法接到。（法新社）

天使隊官網報導，倫登賽後坦言，「我抓球沒有弄到最好，今天不是我的日子。」他也說這很讓人沮喪，想試著為天使先發投手山度瓦（Patrick Sandoval）做些事情，「這很糟糕，但你下次必須做得更好。」

倫登本季守三壘共7場比賽，共21次守備機會出現3次失誤，守備率僅0.857。打擊方面，倫登今上演3安猛打賞、貢獻1分打點，本季打擊率為2成86。

天使隊總教練奈文（Phil Nevin）認為，投手群表現很好，但球隊卻在比賽後段處於落後，「我們只是犯了不尋常的錯誤，如果在這個級別出現這些事，就會得到我們剛經歷的結果。我們可以做得更好，我們都知道這點。錯誤發生了，這只是其中一個晚上。」

天使三壘手倫登。（美聯社社）

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