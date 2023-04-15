田徑》赴美累積實力！余雅倩女子鏈球破全國紀錄 逆轉摘金牌

台灣女子鏈球好手余雅倩，今天在美國長灘邀請賽，最後一擲拿到67公尺32，再度把自己的全國紀錄翻新，並逆轉摘下金牌。（取自余雅倩臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕展現爭取杭州亞運獎牌的企圖心，台灣女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在美國長灘邀請賽，最後一擲拿到67公尺32，再度把自己的全國紀錄翻新，並逆轉摘下金牌。

余雅倩近年躍居台灣鏈球一姊，為了追求更好的成績，早就想到美國進行移地訓練，盼透過跟更多好手較勁讓自己持續突破。余雅倩近日和教練張銘煌一同前往美國，同時也參加美國的賽事。

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余雅倩在今年2月高雄港都盃以65公尺21刷新自己所保持的全國紀錄，同時她也完成在國內重大賽事都打破大會紀錄的「大滿貫」。

余雅倩日前在喬治亞大學邀請賽，擲出了64公尺59，而這次在長灘邀請賽和70名選手競爭，並取前3擲成績的前8名進入決賽。

余雅倩前3擲以63公尺15，落後美國選手琳德曼（Chloe Lindeman）的64公尺90，不過她後3擲的成績都有提升，最後一擲還以67公尺32，不僅逆轉摘下金牌，更打破全國紀錄。值得一提的是，余雅倩將繼續在美國訓練、比賽，下一場賽事有望和目前女子鏈球排名第1名的加拿大好手羅傑絲（Camryn Rogers）較量。

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