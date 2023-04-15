晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑》赴美累積實力！余雅倩女子鏈球破全國紀錄 逆轉摘金牌

2023/04/15 15:08

台灣女子鏈球好手余雅倩，今天在美國長灘邀請賽，最後一擲拿到67公尺32，再度把自己的全國紀錄翻新，並逆轉摘下金牌。（取自余雅倩臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕展現爭取杭州亞運獎牌的企圖心，台灣女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在美國長灘邀請賽，最後一擲拿到67公尺32，再度把自己的全國紀錄翻新，並逆轉摘下金牌。

余雅倩近年躍居台灣鏈球一姊，為了追求更好的成績，早就想到美國進行移地訓練，盼透過跟更多好手較勁讓自己持續突破。余雅倩近日和教練張銘煌一同前往美國，同時也參加美國的賽事。

余雅倩在今年2月高雄港都盃以65公尺21刷新自己所保持的全國紀錄，同時她也完成在國內重大賽事都打破大會紀錄的「大滿貫」。

余雅倩日前在喬治亞大學邀請賽，擲出了64公尺59，而這次在長灘邀請賽和70名選手競爭，並取前3擲成績的前8名進入決賽。

余雅倩前3擲以63公尺15，落後美國選手琳德曼（Chloe Lindeman）的64公尺90，不過她後3擲的成績都有提升，最後一擲還以67公尺32，不僅逆轉摘下金牌，更打破全國紀錄。值得一提的是，余雅倩將繼續在美國訓練、比賽，下一場賽事有望和目前女子鏈球排名第1名的加拿大好手羅傑絲（Camryn Rogers）較量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。