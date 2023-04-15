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全中運》開幕典禮暨選手之夜下週六登場 歡迎民眾入場同樂

2023/04/15 15:46

2023全中運再過1週就要開幕，新竹縣長、也是本屆全中運執委會主委楊文科（中）邀請鄉親一起來參加全中運的開幕式和選手之夜活動。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023年全國中等學校運動會將在下週六、22日開幕，開幕式訂在當天下午4點在新竹縣體育館登場，結束後當晚8點同一現場將改進行「全中運選手之夜」演唱會，找來藝人高爾宣、陳零九、陳芳語等輪流上台用歌聲替全國齊聚一堂的青年學生選手們加油。新竹縣政府開放2場鄉親都能免費參加，開幕式可有1600人同座，選手之夜再開放1500名給鄉親進場。民眾入場的時間分別為22日下午3點半和7點半，歡迎同樂。

配合前述22日的2場在新竹縣體育館的大型活動，縣府也規劃了周邊交通的管制和疏運接駁。

原則上從22日下午3點半起到深夜10點半，在縣府前的縣政6路廣場跟竹北國民運動中心之間，將安排巡迴接駁專車提供與會民眾搭乘。

2023全中運開幕式、選手之夜2場活動的活動現場圖，供想要參加的鄉親參考。（取自竹縣府官網）

自行開車或騎車赴會的人，因為當天僅供持有這次賽事停車證的車輛進出和停放。所以要前往參加活動，或是晚間只是開車行經新竹縣體育館、體育場、游泳館以及竹北運動中心的人，下面就是各道路管制資訊：

首先，光明6東1段的慢車道、莊敬南路、福興東路1段以及自強1路，這幾處的停車格都將全面禁止停車，屆時會加強取締。

其次，22日中午12點到晚上20點半期間，福興東路1段、自強1路會有交管。莊敬南路跟福興東路口到體育場2號門之間會設有三角錐以分流車輛，只要沒有大會貴賓證、工作人員證、停車證的車輛一律只能走內側車道。

最後就是22日下午4點到晚上八點半期間，交管路段沿自強1路往北擴及到光明6路東1段慢車道到莊敬南路之間： 莊敬南路往福興東路1段外側車道同樣也設三角錐分流車輛，只有持貴賓證、停車證、以及接駁遊覽車可以走外側車道進入會場，一般民眾只能走內側車道「路過」且「錯過」新竹縣體育館。

縣府表示，今年全中運開幕典禮的各項節目結合了紙藝、茶藝等地方特色與科技聲光效果，展現跨時代奮鬥史。並以「族群融合」象徵秉持永不放棄的拚搏精神，從8歳到87歲共450名的表演者，還把採茶等茶藝融入舞蹈中，透過酷炫的聲光準備迎取喝采。

開幕典禮屆時將以高空煙火秀做結，但也以絢麗的煙火宣告，同一現場的「全中運選手之夜」演唱會即將無縫接軌上陣。

屆時除會有新竹知名MIKI舞蹈工作室、霹靂舞團「OVER the TOP」熱場演出，也找來了藝人源少年、高爾宣、陳零九、陳芳語（Kimberley）、 懷特以及金曲女歌手依拜維吉等輪番上陣，為來自全國各地的運動員們高歌。

縣府表示，參加開幕式的民眾將可獲得這次全中運的限量紀念小物，這些民眾將在22日下午3點半，統一從體育館北側2樓入口處進入，最多1600名，坐滿為止。現場會有安檢等，一律禁止攜帶食物、飲料以及危險物品。

要參加「全中運選手之夜」演唱會的人則於22日晚上7點半，從體育館南側2樓進場，預計除了前述開幕典禮進場民眾外，另可再開放1500人入內。

2023全中運將在下週六22日晚上開幕式結束後立刻由選手之夜接力上陣替選手加油。（取自竹縣府官網）

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