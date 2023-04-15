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中職Live》邱丹、陳晨威安打串連 龍5：3猿

2023/04/15 20:03

第八局

8上，桃猿換上陳冠宇，劉時豪二壘滾地球遭刺殺，李凱威游擊滾地球遭刺殺，高孝儀一壘滾地球造成廖健富接球失誤，郭天信擊出捕手上方界外球遭接殺。

第七局

7上，桃猿換上蘇俊璋，陳品捷左外野飛球遭接殺，林智勝遭到三振，張政禹中外野安打， 瑪仕革斯．俄霸律尼遭到三振。

7下，味全由林逸達接替投球，成晉遭到三振，郭嚴文二壘安打，林泓育右外野界外飛球遭接殺，廖健富左外野飛球遭接殺。

第六局（龍5：3猿）

6上，桃猿換上陳禹勳接替投球，拿莫．伊漾三壘滾地球遭刺殺，郭天信右外野飛球遭接殺，劉基鴻中外野飛球遭刺殺，陳禹勳投出三上三下。

6下，邱丹擊出左外野安打，陳晨威2人出局後敲出左外野二壘安打，打回桃猿第3分。

第五局

5上，林智勝右外野飛球遭接殺，張政禹三壘界外飛球遭接殺，瑪仕革斯．俄霸律尼游擊滾地球造成馬傑森傳球失誤，劉時豪獲得四壞球保送，李凱威遭到三振。

5下，成晉一壘安打，郭嚴文三振，林泓育左外野飛球出局，鋼龍三振掉廖健富。

第四局（龍5：2猿）

4上，郭天信砲轟黃子鵬，擊出右外野陽春砲，本季第2轟出爐，味全龍取得5：0領先。

4下，廖健富、邱丹連續敲安，無人出局攻佔一三壘，鋼龍投出暴投，奉送桃猿1分，邱丹衝上三壘，宋嘉翔適時安打，打回第2分，宋嘉翔開季連8場敲安，桃猿追到2：5落後。

郭天信轟出全壘打。（記者林正堃攝）

第三局

3上，張政禹投手前滾地球遭刺殺，瑪仕革斯．俄霸律尼左外野安打，劉時豪中外野飛球遭接殺，李凱威游擊滾地球遭刺殺。

3下，陳晨威二壘滾地球遭刺殺，林立和成晉連續擊出安打，郭嚴文遭到三振，林泓育擊出左外野安打，林立奔回本壘時遭到阻殺出局，桃猿未能得分。

林立搶攻本壘遭刺殺出局。（記者林正堃攝）

第二局（龍4：0猿）

2上，劉時豪、李凱威和拿莫．伊漾連續敲出安打，郭天信擊出一壘滾地球，廖健富接球傳往本壘完成封殺，郭天信靠著野手選擇上壘，劉基鴻左外野高飛球形成高飛犧牲打，陳品捷擊出帶有1分打點的中外野安打，味全龍取得4：0領先。

2下，廖健富二壘滾地球遭刺殺，邱丹中外野安打，宋嘉翔吞K，馬傑森擊出游擊滾地球，邱丹在二壘前遭到封殺出局。

陳品捷。（記者林正堃攝）

第一局（龍2：0猿）

1上，李凱威、拿莫．伊漾連續敲出安打，郭天信擊出游擊飛球遭接殺，劉基鴻遭到三振，陳品捷獲得四壞球保送，味全攻佔滿壘，黃子鵬再對林智勝投出保送，味全龍擠回1分，先馳得點。張政禹再獲得保送，送回龍隊第2分。

1下，林立遭到三振，成晉和郭嚴文接連敲安，形成一三壘有人，鋼龍K掉林泓育，郭嚴文盜壘失敗，形成雙殺。

味全龍先發打序

1 李凱威 2B
2 拿莫．伊漾 LF
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 陳品捷 RF
6 林智勝 DH
7 張政禹 SS
8 瑪仕革斯 1B
9 劉時豪 C

先發投手：鋼龍

鋼龍。（記者林正堃攝）

樂天桃猿先發打線

1 林　立 2B
2 成　晉 RF
3 郭嚴文 3B
4 林泓育 DH
5 廖健富 3B
6 邱　丹 LF
7 宋嘉翔 C
8 馬傑森 SS
9 陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

黃子鵬。（記者林正堃攝）

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