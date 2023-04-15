中職Live》歐書誠拆彈成功！ 獅0：9悍將

第八局

第七局

7下，悍將換代打：李宗賢，左外野飛球出局，王正棠，內野滾地球出局，劉俊豪一安，悍將換代打：廖柏勳，左外野飛球形成德州安打上壘，范國宸內野滾地球出局。

7上，何恆佑內野滾地球出局，林岱安一安，獅隊換代打：許哲晏，四壞球保送，悍將換投：歐書誠，陳傑憲左外野飛球出局，獅隊換代打：李丞齡，三振出局。

請繼續往下閱讀...

第六局

6下，統一換投：江國謙，王正棠觸身球保送，劉俊豪三振出局，申皓瑋四壞球保送，范國宸中外野飛球出局，高國輝三分砲，張進德一安，林哲瑄一安，統一換投：劉軒荅，孔念恩中外野飛球出局。

6上，胡金龍內野飛球出局，蘇智傑四壞球保送，林子豪左外野飛球出局，林益全佑外野飛球出局。

第五局

5下，統一換投：施子謙，張進德三振出局，林哲瑄二安，孔念恩安打帶一分打點，辛元旭雙殺打。

5上，林靖凱觸身球保送，陳傑憲右外野飛球出局，唐肇廷雙殺打。

第四局

4下，林哲瑄一安，孔念恩左外野飛球出局，辛元旭一安，王正棠三振出局，劉俊豪安打送回三壘跑者，申皓瑋內野滾地球造成投手傳球失誤，跑者回到本壘得分，范國宸安打帶一分打點，統一換投：王鏡銘，高國輝三振出局。

4上，林子豪左外野飛球出局，林益全內野滾地球出局，何恆佑二安，林岱安內野滾地球出局。

第三局

3下，劉俊豪左外野飛球出局，申皓瑋四壞球保送，范國宸游擊滾地球出局，高國輝四壞球保送，張進德內野滾地球出局。

3上，江少慶送出三上三下。

第二局

2下，范國宸一安，高國輝兩分砲，張進德右外野飛球出局，林哲瑄內野滾地球出局，孔念恩二安，辛元旭四壞球保送，王正棠內野滾地球出局。

高國輝兩分砲。（記者王藝菘攝）

2上，林益全一安，何恆佑一安，林岱安三振出局，林益全跑壘失誤，在二、三壘夾殺出局，林靖凱四壞球保送，陳傑憲三振出局。

林益全轉隊後首次回到悍將主場。（記者王藝菘攝）

第一局

1下，王正棠投手前滾地球出局，劉俊豪一安，申皓瑋雙殺打。

1上，陳傑憲一安，唐肇廷打擊，陳傑憲盜壘成功，唐肇廷內野滾地球出局，陳傑憲上三壘，胡金龍四壞球保送，蘇智傑左外野飛球出局，胡金龍趁傳上二壘，林子豪右外野飛球出局。

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 唐肇廷 RF

3 胡金龍 DH

4 蘇智傑 LF

5 林子豪 3B

6 林益全 1B

7 何恆佑 2B

8 林岱安 C

9 林靖凱 SS

先發投手：胡智爲

統一獅先發投手胡智為。（記者王藝菘攝）

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 劉俊豪 SS

3 申皓瑋 CF

4 范國宸 1B

5 高國輝 DH

6 張進德 C

7 林哲瑄 LF

8 孔念恩 RF

9 辛元旭 3B

先發投手：江少慶

富邦悍將先發投手江少慶。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法