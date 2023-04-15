晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》歐書誠拆彈成功！ 獅0：9悍將

2023/04/15 20:12

第八

第七

7下，悍將換代打：李宗賢，左外野飛球出局，王正棠，內野滾地球出局，劉俊豪一安，悍將換代打：廖柏勳，左外野飛球形成德州安打上壘，范國宸內野滾地球出局。

7上，何恆佑內野滾地球出局，林岱安一安，獅隊換代打：許哲晏，四壞球保送，悍將換投：歐書誠，陳傑憲左外野飛球出局，獅隊換代打：李丞齡，三振出局。

第六

6下，統一換投：江國謙，王正棠觸身球保送，劉俊豪三振出局，申皓瑋四壞球保送，范國宸中外野飛球出局，高國輝三分砲，張進德一安，林哲瑄一安，統一換投：劉軒荅，孔念恩中外野飛球出局。

6上，胡金龍內野飛球出局，蘇智傑四壞球保送，林子豪左外野飛球出局，林益全佑外野飛球出局。

第五

5下，統一換投：施子謙，張進德三振出局，林哲瑄二安，孔念恩安打帶一分打點，辛元旭雙殺打。

5上，林靖凱觸身球保送，陳傑憲右外野飛球出局，唐肇廷雙殺打。

第四

4下，林哲瑄一安，孔念恩左外野飛球出局，辛元旭一安，王正棠三振出局，劉俊豪安打送回三壘跑者，申皓瑋內野滾地球造成投手傳球失誤，跑者回到本壘得分，范國宸安打帶一分打點，統一換投：王鏡銘，高國輝三振出局。

4上，林子豪左外野飛球出局，林益全內野滾地球出局，何恆佑二安，林岱安內野滾地球出局。

第三

3下，劉俊豪左外野飛球出局，申皓瑋四壞球保送，范國宸游擊滾地球出局，高國輝四壞球保送，張進德內野滾地球出局。

3上，江少慶送出三上三下。

第二局

2下，范國宸一安，高國輝兩分砲，張進德右外野飛球出局，林哲瑄內野滾地球出局，孔念恩二安，辛元旭四壞球保送，王正棠內野滾地球出局。

高國輝兩分砲。（記者王藝菘攝）

2上，林益全一安，何恆佑一安，林岱安三振出局，林益全跑壘失誤，在二、三壘夾殺出局，林靖凱四壞球保送，陳傑憲三振出局。

林益全轉隊後首次回到悍將主場。（記者王藝菘攝）

第一局

1下，王正棠投手前滾地球出局，劉俊豪一安，申皓瑋雙殺打。

1上，陳傑憲一安，唐肇廷打擊，陳傑憲盜壘成功，唐肇廷內野滾地球出局，陳傑憲上三壘，胡金龍四壞球保送，蘇智傑左外野飛球出局，胡金龍趁傳上二壘，林子豪右外野飛球出局。

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF
2 唐肇廷 RF
3 胡金龍 DH
4 蘇智傑 LF
5 林子豪 3B
6 林益全 1B
7 何恆佑 2B
8 林岱安 C
9 林靖凱 SS

先發投手：胡智爲

統一獅先發投手胡智為。（記者王藝菘攝）

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B
2 劉俊豪 SS
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 高國輝 DH
6 張進德 C
7 林哲瑄 LF
8 孔念恩 RF
9 辛元旭 3B

先發投手：江少慶

富邦悍將先發投手江少慶。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。