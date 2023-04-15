PLG》夢想家終止3連敗穩住第4名 攻城獅戰績跟鋼鐵人相同

夢想家致勝功臣簡浩。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕花光最多19分領先，但台新夢想家今天在最後關頭靠著射手簡浩的關鍵三分球，以89：85險勝新竹攻城獅，終止3連敗，也穩住第4名席位，續朝鎖定PLG季後賽資格邁進。

攻城獅吞下2連敗後，戰績和高雄鋼鐵人同為12勝21負，僅以5勝2負的對戰優勢還暫居第5，但與夢想家已拉開至2.5場，季後賽之路岌岌可危。

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夢想家今天開賽手感火燙，團隊投籃命中率破7成，卡拉曼有11分、盧冠良10分，單節狂灌35分，最多領先19分，半場打完以52：40力壓攻城獅。

攻城獅在下半場迎頭趕上，尤其在第4節起頭就拉出14：5的攻勢逆轉，兩隊在最後3分鐘開始互有領先，簡浩在重要階段發揮射手本色，投進2顆三分球，包括最後1分09秒時的重要一擊，助隊在平手時突破僵局，以88：85站上領先，之後攻城獅的伊波卡雖然抄截成功，只是都沒人能將球投進，比賽勝負就此定調。

夢想家有4人得分達雙位數，盧冠良拿全隊最高18分，卡拉曼進帳16分、11籃板，吉爾貝克14分、17籃板，錢肯尼有12分。

攻城獅的團隊三分球命中率是慘不忍睹的13％，且得分集中在雙洋將身上，成為吞敗的最大致命傷，阿提諾拿24分、15籃板，太樂有21分，伊波卡10分，高國豪6分、6籃板、4助攻。

簡浩當關鍵英雄。（PLG提供）

夢想家致勝功臣簡浩。（PLG提供）

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