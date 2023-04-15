晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》夢想家終止3連敗穩住第4名 攻城獅戰績跟鋼鐵人相同

2023/04/15 17:21

夢想家致勝功臣簡浩。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕花光最多19分領先，但台新夢想家今天在最後關頭靠著射手簡浩的關鍵三分球，以89：85險勝新竹攻城獅，終止3連敗，也穩住第4名席位，續朝鎖定PLG季後賽資格邁進。

攻城獅吞下2連敗後，戰績和高雄鋼鐵人同為12勝21負，僅以5勝2負的對戰優勢還暫居第5，但與夢想家已拉開至2.5場，季後賽之路岌岌可危。

夢想家今天開賽手感火燙，團隊投籃命中率破7成，卡拉曼有11分、盧冠良10分，單節狂灌35分，最多領先19分，半場打完以52：40力壓攻城獅。

攻城獅在下半場迎頭趕上，尤其在第4節起頭就拉出14：5的攻勢逆轉，兩隊在最後3分鐘開始互有領先，簡浩在重要階段發揮射手本色，投進2顆三分球，包括最後1分09秒時的重要一擊，助隊在平手時突破僵局，以88：85站上領先，之後攻城獅的伊波卡雖然抄截成功，只是都沒人能將球投進，比賽勝負就此定調。

夢想家有4人得分達雙位數，盧冠良拿全隊最高18分，卡拉曼進帳16分、11籃板，吉爾貝克14分、17籃板，錢肯尼有12分。

攻城獅的團隊三分球命中率是慘不忍睹的13％，且得分集中在雙洋將身上，成為吞敗的最大致命傷，阿提諾拿24分、15籃板，太樂有21分，伊波卡10分，高國豪6分、6籃板、4助攻。

簡浩當關鍵英雄。（PLG提供）

夢想家致勝功臣簡浩。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。