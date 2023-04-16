兄弟余謙先發對決悍將 今日賽事預告與轉播

中信兄弟先發投手余謙（資料照，記者林正坤攝）



早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是遊騎兵對決太空人，遊騎兵將派出葛雷（Jon Gray）對決太空人新秀布朗（Hunter Brown），誰能拿下本場比賽的勝利呢?第二場則是小熊對決道奇，小熊將派出泰昂（Jameson Taillon）對決道奇葛洛佛（Michael Grove），小熊能否拿下對戰連勝呢?記得收看轉播囉!

請繼續往下閱讀...

NBA部分將迎來季後賽，東部、西部都已確定名次，今日將迎來兩場比賽轉播，分別為東部的老鷹對決塞爾提克及西部的勇士及國王，哪兩隊能拿下季後賽開門紅呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分，第一場是味全龍對上樂天桃猿，味全龍將派出布里悍對決樂天桃猿陳鴻文，第二場是中信兄弟對決富邦悍將，中信兄弟將派出余謙對決悍將肯特，哪一位投手能幫助球隊取勝呢?別忘了收看囉!

MLB

07:00 遊騎兵@太空人 華視

09:00 小熊@道奇 愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1

NBA

08:30 勇士@國王 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 老鷹@塞爾提克 緯來體育（D-Live）

中職

14:05 味全龍@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

14:05 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV

日職

12:00 西武@日本火腿 ELEVENSPORTSPLUS

PLG

14:30 領航猿 @ 夢想家

17:00 鋼鐵人 @ 國王

轉播：MOMOTV

T1

14:00 高雄海神 @ 台中太陽

16:30 新北特攻 @ 台鋼獵鷹

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法