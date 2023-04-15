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中職》富邦悍將「全員Run For Green」 長跑女神雷理莎開出好球

2023/04/15 18:15

職棒富邦對統一，開球來賓馬拉松選手雷理莎。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將與富邦金控再度攜手打造綠色主場賽事，今天邀請「長跑女神」雷理莎開球，悍將投手江國豪擔任開球捕手，雷理莎為富邦悍將開出好球。

法日混血的雷理莎國中時創下1500公尺三連霸，4分30秒50的紀錄至今沒人打破，她在2022台北馬拉松、2023新北市萬金石馬拉松皆得到全馬國內女子組冠軍，明年要挑戰2024巴黎奧運。

職棒富邦對統一，開球來賓馬拉松選手雷理莎。（記者王藝菘攝）

富邦悍將與富邦金控去年4月首度舉辦綠色永續賽事，今年再次攜手舉辦「全員Run For Green™」主題日，本季將於新莊棒球場內放置本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板系統化環保回收站「Green Station」。

富邦悍將持續推出球員汰換之裝備再製的Green Lab系列商品，球員們也將再度穿上環保主題球衣，今明兩天於場邊推出闖關活動，現場掃指定QR CODE加入成為「富邦地球隊」一員，還有機會抽中Gogoro電動機車或Garmin智慧心率進階跑錶等綠色大獎。

職棒富邦對統一，開球來賓馬拉松選手雷理莎。（記者王藝菘攝）

職棒富邦對統一，開球來賓馬拉松選手雷理莎。（記者王藝菘攝）

職棒富邦對統一，開球來賓馬拉松選手雷理莎。（記者王藝菘攝）

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