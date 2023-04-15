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中職》台灣職棒「超娛樂化」 樂天球團高層有話要說

2023/04/15 18:20

李多慧。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕南韓啦啦隊女神李多慧今年跨海來台加盟樂天女孩，昨天對戰味全龍為個人在台應援首秀，現場許多球迷拿著手機、相機狂拍啦啦隊，場面相當「壯觀」。

10年前中職自韓職引進「韓風應援」瞬間引爆熱潮，在啦啦隊女孩的帶動下，一整場職棒比賽球迷又叫又跳，娛樂效果十足，超越勝負的感動更蔚為風潮，只是不少人認為，啦啦隊女孩風采壓過職棒球員，球迷進場是來看女孩跳舞的，不見得清楚棒球比賽的技術本質。

樂天桃猿球團副董事長川田喜則表示，職業棒球成為一支很強的球隊是很重要的事情，當然，周邊活動也是很重要的，並不是說只有啦啦隊什麼的，還有一些活動也很重要。

對於職棒應援過度娛樂綜藝化，是否會讓球賽失焦，川田喜則說，「昨天有日本客人來到桃園球場，他們來看球賽很開心，的確，台灣職棒確實比較娛樂化。」

川田喜則過去在日本職棒樂天金鷲任職，他強調，台灣和日本職棒其實都是一樣的，就是要打造一支可以贏得總冠軍的球隊，讓球迷進場看球可以很開心。

川田喜則指出，之前桃園球場有增設一、三壘側特別席，近期更新球場大螢幕，之後左外野也將設置「大樂區」，讓球迷對球賽更注目，這是樂天球團想努力的方向，也是每年都會做的事情。

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