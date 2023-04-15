中職》高國輝單場雙響、江少慶無失分好投 富邦悍將大勝統一獅

高國輝單場雙響砲，灌進5分打點。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天主場迎戰統一獅，雙方推出本土王牌，形成經典賽國手對決。悍將江少慶投出6.1局無失分優質先發，獅隊先發投手胡智爲則遭高國輝砲轟，只投3.2局退場。悍將高國輝單場雙響、5打點，幫助球隊終場9:0大勝，落敗的獅隊則吞下4連敗。

2局下，范國宸擊出安打之後，高國輝接著擊出2分打點全壘打，幫助富邦悍將先馳得點。悍將4局又有攻勢，林哲瑄、辛元旭敲安，劉俊豪接著補上1分打點安打，申皓瑋打擊時，胡智爲發生傳球失誤，又奉送1分，范國宸接著補上安打，悍將該半局拿3分。

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5局下，悍將林哲瑄和孔念恩連續安打得1分。6局下，富邦悍將王正棠觸身球、申皓瑋被保送，高國輝兩出局後面對江國謙，又擊出一支左外野方向全壘打，賽前1轟的他，此役賽後暫時登上全壘打王寶座。

高國輝此役單場雙響、5打點，讓他贏得單場MVP。除了高國輝，林哲瑄和劉俊豪也有猛打賞演出，而先發投手江少慶繼本季首戰優質先發6局失2分但仍吞敗後，交出更優異先發表現，6.1局任內被擊出5安打，3次三振、5次四死球、無失分，摘下本季首勝。

富邦先發投手江少慶。（記者王藝菘攝）

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