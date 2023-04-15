晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》高國輝單場雙響、江少慶無失分好投 富邦悍將大勝統一獅

2023/04/15 20:45

高國輝單場雙響砲，灌進5分打點。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天主場迎戰統一獅，雙方推出本土王牌，形成經典賽國手對決。悍將江少慶投出6.1局無失分優質先發，獅隊先發投手胡智爲則遭高國輝砲轟，只投3.2局退場。悍將高國輝單場雙響、5打點，幫助球隊終場9:0大勝，落敗的獅隊則吞下4連敗。

2局下，范國宸擊出安打之後，高國輝接著擊出2分打點全壘打，幫助富邦悍將先馳得點。悍將4局又有攻勢，林哲瑄、辛元旭敲安，劉俊豪接著補上1分打點安打，申皓瑋打擊時，胡智爲發生傳球失誤，又奉送1分，范國宸接著補上安打，悍將該半局拿3分。

5局下，悍將林哲瑄和孔念恩連續安打得1分。6局下，富邦悍將王正棠觸身球、申皓瑋被保送，高國輝兩出局後面對江國謙，又擊出一支左外野方向全壘打，賽前1轟的他，此役賽後暫時登上全壘打王寶座。

高國輝此役單場雙響、5打點，讓他贏得單場MVP。除了高國輝，林哲瑄和劉俊豪也有猛打賞演出，而先發投手江少慶繼本季首戰優質先發6局失2分但仍吞敗後，交出更優異先發表現，6.1局任內被擊出5安打，3次三振、5次四死球、無失分，摘下本季首勝。

富邦先發投手江少慶。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。