中職》富邦金控再推綠色棒球主題日 悍將本季壘打數為地球種樹

響應世界地球日,富邦金控提前於4月15日至4月16日推出「全員Run For Green™」主題日。(富邦悍將提供)

〔記者林宥辰/新北報導〕響應世界地球日,富邦金控提前於4月15日至4月16日與富邦悍將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green™」主題日,富邦悍將球員穿上連續三年推出的「Run For Green™ 」環保主題球衣,同時富邦金控更宣布以永續行動應援富邦悍將,將以富邦悍將本季的壘打數為地球種樹,展現富邦結合運動與力挺環境永續的Run For Green™行動實踐。這也是富邦金控繼去年之後,再度攜手富邦悍將推出綠色主題日,邀請民眾共同體驗綠色主場賽事!

富邦金控董事長蔡明興表示,今年世界地球日主題為「投資我們的星球 (Invest in our planet) 」,與富邦致力永續經營的理念不謀而合。2021年富邦金控提出「Run For Green™」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」,推動綠色轉型,朝淨零的永續目標前進。富邦金控亦將企業影響力延伸至長期支持的體育領域,擴大推動綠色賽事,今年更進一步攜手富邦悍將舉辦「全員Run For Green™」主題日,邀請球迷們在棒球場一起響應綠色永續生活。

富邦金控與富邦悍將也在「全員Run For Green™」主題日兩日場邊推出永續闖關活動。(富邦悍將提供)

4月15日新莊棒球場的富邦金控「全員Run For Green™」主題日,特別邀請到2022臺北馬拉松、2023新北市萬金石馬拉松全馬國內女子組的雙料冠軍「長跑女神」雷理莎擔任當天比賽的開球嘉賓。響應富邦「Run For Green™」植樹計畫,每跑40公里,富邦金控就幫跑者種樹,雷理莎也已在領樹平台認領兩棵樹,讓自己跑的每一步都為地球永續盡一份力。

延續「Run For Green™」植樹計畫,富邦金控更宣布以永續行動應援悍將,預計以富邦悍將本季的壘打數為地球種樹,讓球員每一「打」都算「樹」!同時擊出安打的球員還可獲得小樹苗的命名權,別具永續意義。

富邦金控及富邦悍將也特別在新莊棒球場的「打者之眼」以沼澤綠、叢林葉綠彩繪。(富邦悍將提供)

「全員Run For Green™」主題日,富邦金控及富邦悍將響應環保,連續三年推出「Run For Green™ 環保主題球衣」,球衣材質以回收寶特瓶為原料,降低二氧化碳排放量及能源消耗,同時兼具環保與排汗功能。富邦金控及富邦悍將也特別在新莊棒球場的「打者之眼」以沼澤綠、叢林葉綠彩繪「Run For Green™」,是中職球場首創的彩繪打者之眼。同時亦於本次賽季在新莊棒球場內放置本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板的系統化環保回收站「Green Station」,並持續推出球員汰換之裝備再製的Green Lab系列商品。

富邦金控及富邦悍將再度在球場打造系統化環保回收站「Green Station」。(富邦悍將提供)

在主題日球場場邊,富邦金控亦與富邦悍將推出永續闖關活動,民眾只要現場掃指定QR CODE或點選「全員Run For Green™」活動網址加入成為「富邦地球隊」一員,跟隨三位隊長─富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒、奧運舉重金牌國手郭婞淳、富邦勇士籃球隊球星林志傑,一起解任務、減碳愛地球,蒐集專屬「Green Point」,有機會獲得Gogoro電動機車、Garmin跑錶與三大隊長專屬限量贈品等多項好禮!

迎接世界地球日,富邦邀請民眾線上線下共襄盛舉加入地球隊!展望未來,富邦也將持續發揮品牌影響力,致力Run For Green™,邀請全民一起奔向綠色永續。

富邦金控|全員Run For Green™集點抽大獎官網 :https://greenpoints.medialand.com.tw/

