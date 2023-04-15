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WTT新鄉冠軍賽》 球王樊振東擊敗梁靖崑 一個月內連奪兩單打冠軍

2023/04/15 21:35

球王樊振東在WTT新鄉冠軍賽封王。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT新鄉冠軍賽壓軸男單「中國內戰」，樊振東無愧為當今世界球王，開賽穩紥穩打一路壓制，最終局數 4 ：1擊敗世界排名第7的地主同胞梁靖崑，獨享冠軍積分1000分、 3.5萬美元（約 108萬台幣）獎金。

樊振東賽前才因北京旅館房間遭瘋狂粉絲闖入而報警，心情大受影響，此行晉級之路也不順利， 8強對陣後浪林詩棟搶救3個賽末點，苦戰7局驚險逆轉；4強他也與南韓左手拍林鐘勳拚滿7局脫困。至於梁靖崑則先後擊敗強敵王楚欽，以及帶傷奮戰的我國年輕好手林昀儒，強勢挺進決賽。

週日樊振東熱機迅速，15：13、12：10、11 ：5連下 3局，率先聽牌更把對手逼到絕境。無路可退第4局，梁靖崑背水一戰，取得5 ：2超前，儘管又被樊振東追到6 ：6，他隨即再搶4分拿到局點，並以11：7扳回一城。

第 5局樊振東重整旗鼓，雖從3分領先被追成8：8平手，關鍵時刻他處理球更加細膩果斷，隨著梁靖崑正手挑打失誤，順勢連下3球，終以11 ：8關門，並繼3月下旬新加坡大滿貫決賽4 ：1擊敗老將馬龍後，又以同樣局數強壓梁靖崑，一個月之內連奪兩個單打冠軍。

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