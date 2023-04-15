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謝國城盃》陳金豐75球完投勝 臺南市睽違7年重返冠軍戰

2023/04/15 21:56

臺南市陳金豐完投7局奪勝。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕謝國城盃全國青少棒錦標賽4強賽，臺南市在7局上演出絕地大反攻，2出局後邱翊銓適時長打，加上臺中市守備發生要命失誤直接衝回本壘，一口氣要到3分逆轉，最後半局自家隊長陳金豐完投守住1分差，終場就以3：2贏球，睽違7年重返冠軍戰。

兩隊皆派出隊長掛帥先發，而且第1局都以接連2支安打開場，結果卻大不同，先攻的臺南市徒留殘壘，臺中市卻用高飛犧牲打和野手選擇換到2分，就此一路帶著領先。

7局上，臺中市顏鉑勛用滿96球退場，留下2出局、一壘有人，由鄭右宏接替投球，結果二壘手失誤繼續堆疊壘包，讓邱翊銓上場後敲出左外野深遠三壘安打，帶有2分打點，自己再靠著回傳球失誤，前進本壘攻下超前分。

關鍵時刻建功成為功臣，邱翊銓感謝教練提醒換投手要重新跟好節奏，剛好抓到內角偏低的直球攻擊，撈成一支清壘長打，站上三壘後看到教練指示，才又重新啟動馬達衝本壘， 「不然我不知道。」擔任開路先鋒的他今天繳出3安猛打賞，卻更喜歡投球，也已經收到明天冠軍戰先發的任務，「我準備好了。」

邱翊銓敲出關鍵三壘安打，帶有2分打點，自己再靠著回傳球失誤，前進本壘攻下超前分。（大會提供）

陳金豐7局下繼續登板守住這一分領先，催出此役最快的131公里球速，最後用75球完投，被敲出6支安打，沒有保送、5次三振；雖然硬式聯賽時的腰傷還沒痊癒，昨天打了消炎止痛針後還是隱隱發作，但他沒因此退縮，「最後想說拚一下，用直球對決守住一分差。」

臺南市總教練蔡清濬透露比賽中一直鼓勵子弟兵不要放棄，「最後一局有講說不要放棄，2人出局未必會怎麼樣，如果放掉就沒了，我們不要鬆懈，全力做就能得到好的效益。」

順利淘汰掉衛冕軍臺中市，臺南市總算重返冠軍戰，前一次已經是2016年的往事，當時不敵桃園市屈居亞軍，如果明天順利封王，將會是隊史第2冠，同時帶回久違11年的金盃。

另一場比賽，桃園市首局就收到高雄市大禮，單局5個四死球保送相助下得到4分，終場以6：3脫穎而出，連續8年出席冠軍戰。

高雄市前2任投手控制不住場面，黃梓恩投出觸身球後連挨支2安打、失2分，顏誠諾緊急登板卻連續4個保送，直到隊長顏承君挺身而出接替投球才止血，不過已經讓桃園市獲得4分奠定勝基。

高雄市4局上展開追分，可惜雖然打退先發投手饒又語並連下3分，但之後受到桃園市後援投手許梓奕、劉任右輪番壓制，功虧一簣未能完成逆轉。

劉任右此役不只單場4支4打擊出色，還用15球救援1局成功關門，稱職扮演隊長角色，他直說，今年重新回到謝國城盃，就是要報學長們去年飲恨亞軍之仇，「而且教練也有跟我講說，弟弟（劉祐安，就讀龜山國小）都拿到少棒代表權了。」從少棒到青少棒連續4年參加謝國城盃，這次他要尋個人第3冠，目前看來機會濃厚，「教練說我們這屆很團結，只是我們沒體會到，希望這次比賽能慢慢感覺，明天的最後一場比賽能夠運用出來。」

桃園市總教練黃湋志點出今天還是有不盡理想之處，首局之後得分變得困難，多次得點圈機會都進不了分，還好基本的守備有穩住陣腳，6局上的一次雙殺更是關鍵。

桃園市前7年帶回5座金盃，現在是連續第8年前進冠軍戰，黃湋志表示每屆球員都有拚勁想達成目標，才能寫下如此紀錄，明天對手換成臺南市，也有一定的掌握，「知道他們應該是哪個投手先發，他們剛逆轉勝，所以也是不好打。」

桃園市連續8年參與冠軍戰。（大會提供）

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