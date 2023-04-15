晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

斯巴達障礙跑》 美女警花車禍傷後復出 謝伯韶勇奪女子第3

2023/04/15 22:22

「美女警花」謝伯韶（左）第一次帶著美國男友參賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「Spartan Race」斯巴達障礙跑週末在高雄小港公七公園登場，吸引4500多人參賽，外籍選手也恢復疫情前水準多達300人，首日Sprint 5K男女精英組競爭激烈，台灣常勝軍周青右膝扭傷倒在終點前5公尺抱憾退賽，地主以車禍傷後首度復出的「美女警花」謝伯韶表現最佳，勇奪女子精英總排名第3。

Sprint 5K女子精英組由首次來台參賽、身高151公分的陣在穗香以44分37秒封后。去年9月車禍復出的謝伯韶，以48分32秒躋身第3，也是台灣最佳，她還難得帶著身材高大壯碩的美國男友Kai共同角逐，「因為最近跟男友常上健身房練重訓，今天重量的關卡都很輕鬆，但這次輸在跑步上，最近真的練的比較少，對成績並不滿意。」回想車禍膝蓋縫4針，整整兩週都得待在家裡，謝伯韶還是寧願出來運動流汗，「我超級好動，當時都快得憂鬱症，傷口還沒復原又去跑步、游泳。能夠平安參加比賽，真的很幸福！」

周青是去年高雄站冠軍，原本總排名前3，最後一關「翻山越嶺（A Frame Carge）」跳下後扭傷右膝倒地，只能坐上救護車送醫治療。六度來台參賽的日本警察關吉大亮，Sprint 5K男子精英組以36分29秒封王，「過去五次都沒有拿下冠軍，這次來台灣是有備而來，有增加了跑山路的特訓，平常都是利用要上班前游泳或做重訓來維持訓練量，喜歡參與斯巴達障礙跑，因為可以遇到很多志同道合的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。