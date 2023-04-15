斯巴達障礙跑》 美女警花車禍傷後復出 謝伯韶勇奪女子第3

「美女警花」謝伯韶（左）第一次帶著美國男友參賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「Spartan Race」斯巴達障礙跑週末在高雄小港公七公園登場，吸引4500多人參賽，外籍選手也恢復疫情前水準多達300人，首日Sprint 5K男女精英組競爭激烈，台灣常勝軍周青右膝扭傷倒在終點前5公尺抱憾退賽，地主以車禍傷後首度復出的「美女警花」謝伯韶表現最佳，勇奪女子精英總排名第3。

Sprint 5K女子精英組由首次來台參賽、身高151公分的陣在穗香以44分37秒封后。去年9月車禍復出的謝伯韶，以48分32秒躋身第3，也是台灣最佳，她還難得帶著身材高大壯碩的美國男友Kai共同角逐，「因為最近跟男友常上健身房練重訓，今天重量的關卡都很輕鬆，但這次輸在跑步上，最近真的練的比較少，對成績並不滿意。」回想車禍膝蓋縫4針，整整兩週都得待在家裡，謝伯韶還是寧願出來運動流汗，「我超級好動，當時都快得憂鬱症，傷口還沒復原又去跑步、游泳。能夠平安參加比賽，真的很幸福！」

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周青是去年高雄站冠軍，原本總排名前3，最後一關「翻山越嶺（A Frame Carge）」跳下後扭傷右膝倒地，只能坐上救護車送醫治療。六度來台參賽的日本警察關吉大亮，Sprint 5K男子精英組以36分29秒封王，「過去五次都沒有拿下冠軍，這次來台灣是有備而來，有增加了跑山路的特訓，平常都是利用要上班前游泳或做重訓來維持訓練量，喜歡參與斯巴達障礙跑，因為可以遇到很多志同道合的人。」

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