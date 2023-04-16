網球》全世界最不正直球員？ 梅德維夫為上厠所怒摃茲維列夫

梅德維夫。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 名氣響亮的梅德維夫（Daniil Medvedev）、茲維列夫（Alexander Zverev） 都已 在蒙特卡羅紅土名人男網賽提前出局，俄德雙雄的口水戰迄今卻持續延燒，遭茲維列夫批評是「全世界最不正直的球員之一」後，梅德維夫不甘示弱回嗆：「他活在自己世界裡。」

今年首項ATP千分等級紅土盛事在摩納哥進行，梅德維夫16強搶救 2個賽末點，歷經 3盤搶 7拉鋸 大逆轉茲維列夫後， 8強已不敵年僅 19歲的丹麥新星魯內（Holger Rune），無緣更上層樓。更讓俄國好手火大的是，茲維列夫接受自家德國《天空體育》採訪時，居然指責他決勝盤換場時申請「廁所暫停」手段卑鄙，「他是世界上最不正直的球員之一，我非常重視公平競爭和運動家精神，但他沒有。」濃濃火藥味四溢，足讓兩人結下梁子。

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針對茲維列夫的說法，梅德維夫展開反擊，堅稱自己和多數同行都有交情， 「我大約與90名球員是好朋友，可能有50人不像最好朋友，關係也相當不錯。」因此球場發生某些事情，當然會感到難過，「比如說我不正直，儘管我知道有時確實如此。」但這回他無法容忍對手公開指控，強調若茲維列夫繼續發表相同言論，將在球員休息室討回顏面，強硬態度使得關係持續緊張。

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