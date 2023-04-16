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NBA》哈登7記三分彈破網 七六人痛宰籃網季後賽搶頭香

2023/04/16 07:06

哈登（右）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 「大鬍子」哈登（James Harden）7 記三分彈破網，包辦23分、13助攻，年度MVP熱門人選恩比德（Joel Embiid）也拿26分，七六人在費城主場一路領先，121 ：101痛宰來犯的籃網，東部季後賽首輪旗開得勝。

逾2萬名熱情球迷一面倒力挺下，東部第3種子七六人火力全開，除了恩比德、哈登雙巨頭帶頭攻堅，T.哈里斯（Tobias Harris）也貢獻 21 分，多達3名先發主力轟破20分 ，而且全隊三分彈43投21中 ，創下季後賽隊史紀錄，由外而內殺的籃網節節敗退，即使「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）獨取全場最高30分也無用。雙方台灣時間4月18日上午仍在費城展開第2戰 ，七六人試圖乘勝追擊，自2001年以來首闖第2輪，同時爭取從1983 年後的首座總冠軍。

恩比德（中）。（美聯社）

身為聯盟得分王二連霸的當家中鋒，恩比德此役15 投僅 7 中，與例行賽一柱擎天的強大攻擊力稍有落差，加上手臂遭歐尼爾（Royce O'Neale）夾住後，情緒失控與對方爆發口角爭執，表現起伏一度令東道主觀眾擔憂，所幸他11罰全中，加上本季助攻王哈登挺身而出，上半場 3分球7投5中，彌補2分球 8投僅1中的失常，不但讓東道主力保9分領先，易籃後更順勢擴大差距，終挾20分之差留下首勝。 

「他可是 MVP。」老經驗的哈登認為，籃網祭出重兵包夾恩比德，其餘隊友必須嘗試投籃並保持侵略性，「你寧願他得 40 分，還是和我們一起進攻？無論哪種方式，都很好。無論哪種方式，我們都會做好準備。」

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