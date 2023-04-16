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MLB》張育成本季首安就是逆轉轟！ 單場雙安4打點助紅襪氣走天使

2023/04/16 07:21

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手張育成今天擔任先發游擊手、扛第九棒，他在第4局擊出逆轉兩分砲，這也是他本季首安。張育成又再第8局擊出帶有2分打點的逆轉適時安打，紅襪隊終場以9比7逆轉擊敗天使。

張育成開轟。（今日美國）

天使隊開賽靠厄謝拉（Gio Urshela）的滿貫砲先拿分，紅襪隊1局下靠德弗斯（Rafael Devers）的兩分砲追分，紅襪隊3局下再追回1分。

張育成在4局下面對天使左投安德森（Tyler Anderson），逮中一顆88.9英哩四縫線速球，揮出左外野兩分砲，飛上「綠色怪物」。張育成這一轟不但是本季首安，也幫助紅襪隊以5比4超前比數。張育成揮別開季17支0的低潮；紅襪隊該局再靠瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）的適時安再拿1分。

張育成開轟。（今日美國）

天使隊第5局靠倫登（Anthony Rendon）和厄謝拉的安打追平，大谷翔平第6局敲超前安，讓天使以7比6再度超前。不過天使隊牛棚8局下不穩，讓紅襪靠1安、以及對方捕手泰斯（Matt Thaiss）單局出現兩次妨礙打擊，1出局攻佔滿壘，張育成擊出三、游間穿越安打，帶有2分打點，幫助紅襪以8比7逆轉戰局，紅襪該局再靠滿壘時保送擠回1分，最後收下勝利。

總計張育成今天4打數2安，包含一發兩分砲，進帳4分打點，賽後打擊率為1成，另吞下1次三振。此外，張育成在第8局秀美技守備，跳起來沒收平飛球。

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