MLB》國師出手相救！張育成馬上打擊覺醒大爆發 網讚嘆：神串留名

YU CHANG FINALLY HAS A HIT AND IT IS A TWO RUN DING DONG TO GIVE THE RED SOX THE LEAD!! pic.twitter.com/Ia2k9rCaI4 — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕有「反指標國師」之稱的棒球YouTuber台南JOSH昨天晚間才發布有關張育成打擊低迷的影片，結果張育成今天馬上打擊大爆發，單場雙安包括擊出本季首轟，猛灌4分打點，成為紅襪逆轉功臣，對此網友紛紛讚嘆台南JOSH的功力：「國師太神啦！」

台南JOSH昨日晚間發布標題為「張育成無解的弱點？經典賽A組MVP竟然在大聯盟一安難求？」的影片，解析張育成開季打擊陷入低潮的原因，由於自己的「反指標」功力，因此台南JOSH也在留言區幽默寫下：「我能做的，就到這裡了。」

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張育成。（法新社）

紅襪今天在台灣時間凌晨續戰天使，張育成終於突破低潮，4下敲出超前比數的2分砲，本季首安就是首轟，8下張育成再度發威，在滿壘時擊出關鍵逆轉安，幫助球隊扭轉戰局，終場紅襪以9：7獲勝，張育成全場4打數敲2安、包括1轟，打下4分打點，成為贏球功臣。

張育成今天打擊大爆發，許多網友紛紛佩服台南JOSH的「反指標」功力，在影片留言區表示：「國師一出手就炸裂，太鬼了」、「原本還不信的，感謝國師」、「東方神秘力量」、「神串留名，太扯了」、「Josh！育成的超人！」、「國師直接出手相救，令人動容」。

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