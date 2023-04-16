MLB》火球男藤浪首度繳6局優質先發 無奈吞先發3連敗

〔體育中心／綜合報導〕運動家日籍投手藤浪晉太郎今天先發面對大都會，他繳出6局失3分的好投，這是他在大聯盟首度交出優質先發，但運動家最後以2比3輸球，也讓藤浪吞下3連敗。

藤浪晉太郎前兩次先發各投2.1局、4.1局，共失掉13分、出現8次四死球。但不過藤浪今天控球回穩，前6局投球，只被大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲陽春砲失掉1分。

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但藤浪續投第7局，卻被大都會首名打者坎哈（Mark Canha）擊出追平陽春彈，藤浪晉太郎又投保送後，被換下場。運動家換投手梅伊（Trevor May）後援，卻在2出局後被尼莫（Brandon Nimmo）敲帶有1分打點的二壘安打，大都會逆轉戰局，運動家最後吞下敗仗。

藤浪晉太郎。（法新社）

總計藤浪晉太郎帳面上先發6局，共用92球有53顆好球，被敲4安包含兩發陽春砲，失掉3分，送出5次三振，另投出2次保送、1次觸身球，賽後防禦率降至11.37，最快投到98.1英哩（約157.8公里）。藤浪晉太郎吞下先發3連敗。

大都會36歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）先發5局失2分無關勝敗，史密斯（Drew Smith）後援1.1局無失分摘本季首勝。

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