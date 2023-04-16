MLB》洋基赫曼「抹粉」太多被要求洗手 雙城教頭抗議卻被趕出場

Twins manager Rocco Baldelli got ejected after umpires checked Domingo German for substances and allowed him to stay in the game— Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 15, 2023
German has pitched four perfect innings with eight strikeouts so far pic.twitter.com/hou6oxqu5L
〔體育中心／綜合報導〕洋基投手赫曼（Domingo German）今天先發面對雙城，他用了過多的松香粉引發爭議，被裁判要求洗手，雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）這時上場抗議遭到驅逐出場。赫曼主投6.1局賞生涯單場最多的11次三振，幫助洋基在主場以6比1擊敗雙城。
《ESPN》報導，比賽進行到第3局時，赫曼因用了過多的松香粉，一壘審兼裁判長的霍耶（James Hoye）上前檢查赫曼的雙手和手套，並進行長時間的交談。霍耶賽後說明，赫曼的手上有過多的松香粉，他要求赫曼在第3局結束後清洗乾淨。
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洋基赫曼被裁判檢查是否有使用外部物質。（法新社）
赫曼到第4局繼續上場投球時，霍耶發現赫曼的雙手仍有黏性，「我再次檢查，並說，『我剛告訴你把這個清理乾淨，但他的小指上還有一些黏性。』然後洋基隊的翻譯跑出來，總教練布恩（Aaron Boone）也出來，該名翻譯說，『他洗了手，清洗乾淨了。』而我說，『是，但還有一些黏性』。」
霍耶說，當時根據程序，讓另一名裁判、二壘審D.J. Reyburn檢查赫曼是否用可能影響球的黏性異物、或是黏性是否來自松香粉，「我們都同意這不是外部物質。」霍耶解釋，赫曼的這種情況下不是可被驅逐的違規行為，「因為我們認為這沒有影響球路，也沒有影響他的控球，這就是為何我們沒有把他趕出場。」
洋基赫曼被裁判檢查是否有使用外部物質。（美聯社）
包德利這時上場抗議，強烈反對裁判沒有把赫曼趕出場，最後是包德利自己被驅逐出場。包德利說，「裁判已經警告或要求投手擦掉手上的松香粉，有時當你使用松香時，會變得特別粘。他被警告了，卻沒有完全遵守這個警告，還被允許繼續投球，這就是我在原則上不同意的點，我不喜歡他在第二次被質問後，（裁判）允許他繼續投球。」
霍耶認為包德利的論點是不正確的，因為沒有發現赫曼有用違規的外部物質，包德利把外部物質和裁判要赫曼清理乾淨、但他沒有這樣做的論點，兩者混為一談。
雙城總教練包德利（中）上場抗議遭到驅逐出場。（法新社）
赫曼坦言自己一度擔心會被趕出場，很開心能和裁判「說明」，他解釋自己沒有在投手丘上使用松香粉，而是他在攻守交換離開休息區時使用，「我一度感覺事情可能會失控，但我能夠解釋這點，並告訴他們我有一個松香粉袋，就在我經常坐的休息區那。」
布恩則是說，裁判說明赫曼的手上有太多的粉末，這就是為何他被要求要清洗雙手，「（赫曼）把手洗乾淨了，但他在上場投球（第四局）之前，他會使用松香粉，他不常在投球丘使用松香粉，這點引起他們注意的事情之一。有來自松香粉的黏性，但他沒有在場上用，而是在上場前使用松香粉（在休息室）。」