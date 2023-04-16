MLB》洋基赫曼「抹粉」太多被要求洗手 雙城教頭抗議卻被趕出場

Twins manager Rocco Baldelli got ejected after umpires checked Domingo German for substances and allowed him to stay in the game



German has pitched four perfect innings with eight strikeouts so far pic.twitter.com/hou6oxqu5L — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洋基投手赫曼（Domingo German）今天先發面對雙城，他用了過多的松香粉引發爭議，被裁判要求洗手，雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）這時上場抗議遭到驅逐出場。赫曼主投6.1局賞生涯單場最多的11次三振，幫助洋基在主場以6比1擊敗雙城。

《ESPN》報導，比賽進行到第3局時，赫曼因用了過多的松香粉，一壘審兼裁判長的霍耶（James Hoye）上前檢查赫曼的雙手和手套，並進行長時間的交談。霍耶賽後說明，赫曼的手上有過多的松香粉，他要求赫曼在第3局結束後清洗乾淨。

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洋基赫曼被裁判檢查是否有使用外部物質。（法新社）

赫曼到第4局繼續上場投球時，霍耶發現赫曼的雙手仍有黏性，「我再次檢查，並說，『我剛告訴你把這個清理乾淨，但他的小指上還有一些黏性。』然後洋基隊的翻譯跑出來，總教練布恩（Aaron Boone）也出來，該名翻譯說，『他洗了手，清洗乾淨了。』而我說，『是，但還有一些黏性』。」

霍耶說，當時根據程序，讓另一名裁判、二壘審D.J. Reyburn檢查赫曼是否用可能影響球的黏性異物、或是黏性是否來自松香粉，「我們都同意這不是外部物質。」霍耶解釋，赫曼的這種情況下不是可被驅逐的違規行為，「因為我們認為這沒有影響球路，也沒有影響他的控球，這就是為何我們沒有把他趕出場。」

洋基赫曼被裁判檢查是否有使用外部物質。（美聯社）

包德利這時上場抗議，強烈反對裁判沒有把赫曼趕出場，最後是包德利自己被驅逐出場。包德利說，「裁判已經警告或要求投手擦掉手上的松香粉，有時當你使用松香時，會變得特別粘。他被警告了，卻沒有完全遵守這個警告，還被允許繼續投球，這就是我在原則上不同意的點，我不喜歡他在第二次被質問後，（裁判）允許他繼續投球。」

霍耶認為包德利的論點是不正確的，因為沒有發現赫曼有用違規的外部物質，包德利把外部物質和裁判要赫曼清理乾淨、但他沒有這樣做的論點，兩者混為一談。

雙城總教練包德利（中）上場抗議遭到驅逐出場。（法新社）

赫曼坦言自己一度擔心會被趕出場，很開心能和裁判「說明」，他解釋自己沒有在投手丘上使用松香粉，而是他在攻守交換離開休息區時使用，「我一度感覺事情可能會失控，但我能夠解釋這點，並告訴他們我有一個松香粉袋，就在我經常坐的休息區那。」

布恩則是說，裁判說明赫曼的手上有太多的粉末，這就是為何他被要求要清洗雙手，「（赫曼）把手洗乾淨了，但他在上場投球（第四局）之前，他會使用松香粉，他不常在投球丘使用松香粉，這點引起他們注意的事情之一。有來自松香粉的黏性，但他沒有在場上用，而是在上場前使用松香粉（在休息室）。」

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