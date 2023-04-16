MLB》國防部長打擊覺醒！ 張育成締造大聯盟103年來第一人壯舉

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手張育成終於突破低潮，今天單場雙安包括擊出本季首轟，猛灌4分打點，締造大聯盟史上第一人紀錄。

此役之前，張育成開季打擊表現低迷，合計16打數無安打，陷入大低潮，但球隊繼續給他機會，今日對戰天使，張育成在4下夯出超前比數的2分砲，本季首安就是首轟，8下張育成再度發威，在滿壘時擊出關鍵逆轉安，幫助球隊扭轉戰局，終場紅襪以9：7獲勝，張育成2度關鍵一擊成為大英雄。

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張育成。（USA TODAY Sports）

張育成全場4打數敲2安、包括1轟，打下4分打點，吞下1次三振，賽後打擊三圍是.100/.182/.250。

《OptaSTATS》指出，自1920年打點正式成為官方紀錄以來，張育成成為大聯盟史上第一位，在面臨15支0或是更糟的安打荒且沒有打點的情況下，下一場比賽能一口氣進帳4分打點的選手，寫下歷史紀錄。

Yu Chang of the @RedSox is the only MLB player to have a 4-RBI game after entering the contest 0-for-15 or worse with 0 RBI on the season （since RBI became an official stat in 1920）. — OptaSTATS （@OptaSTATS） April 16, 2023

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