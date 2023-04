MLB》國防部長打擊覺醒！ 張育成締造大聯盟103年來第一人壯舉

〔體育中心/綜合報導〕紅襪台灣好手張育成終於突破低潮,今天單場雙安包括擊出本季首轟,猛灌4分打點,締造大聯盟史上第一人紀錄。

此役之前,張育成開季打擊表現低迷,合計16打數無安打,陷入大低潮,但球隊繼續給他機會,今日對戰天使,張育成在4下夯出超前比數的2分砲,本季首安就是首轟,8下張育成再度發威,在滿壘時擊出關鍵逆轉安,幫助球隊扭轉戰局,終場紅襪以9:7獲勝,張育成2度關鍵一擊成為大英雄。

張育成。(USA TODAY Sports)

張育成全場4打數敲2安、包括1轟,打下4分打點,吞下1次三振,賽後打擊三圍是.100/.182/.250。

《OptaSTATS》指出,自1920年打點正式成為官方紀錄以來,張育成成為大聯盟史上第一位,在面臨15支0或是更糟的安打荒且沒有打點的情況下,下一場比賽能一口氣進帳4分打點的選手,寫下歷史紀錄。

