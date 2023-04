MLB》張育成開轟獲讚重現經典賽身手 紅襪教頭：就做你自己！

張育成。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪隊台灣好手張育成今天揮別開季低潮,單場雙安貢獻4分打點,包含一發兩分砲,本季首安、首轟、首打點都出爐,幫助紅襪隊以9比7逆轉擊敗天使隊。紅襪教頭柯拉(Alex Cora)賽後讚賞張育成的表現,「為他感到高興。」

張育成今在第4局擊出逆轉兩分砲,終結開季17支0的低潮,現場轉播單位的球評就大讚,「這就是我們在經典賽看到的那個人,他是經典賽預賽A組的MVP。」張育成在8局下又揮出帶有2分打點的逆轉一壘安打,守備上也有一次美技守備。張育成單場4支2,包含1轟、貢獻4分打點。

張育成。(法新社)

「這只是需要建立信心的問題。」柯拉談到張育成時表示,「當他在世界棒球經典賽時,他是多麼有自信心,然後他來到這,情況變得更困難,我們能理解這一點。大家都在談論(經典賽)A組MVP,就做你自己就好。」

張育成賽後則是感謝紅襪隊持續給他機會,「我很高興球隊每天給我穩定出賽的機會,儘管我在賽季初的打擊並不好,但今天,我把握機會擊出全壘打,我對此很開心。」

柯拉讚賞張育成,「他逮中自己能打的球,而且有很好的揮棒,即使是吞三振,這也是個很好的打席。」柯拉指出,張育成有很棒的揮棒、並擊出安打,還有很好的守備,「為他感到非常高興,你知道,場上不能只依靠一個人。」

.@YutheSouljaBoy goes OVER the Green Monster! pic.twitter.com/0VmL3t3GP4