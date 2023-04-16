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MLB》張育成開轟獲讚重現經典賽身手 紅襪教頭：就做你自己！

2023/04/16 09:54

張育成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊台灣好手張育成今天揮別開季低潮，單場雙安貢獻4分打點，包含一發兩分砲，本季首安、首轟、首打點都出爐，幫助紅襪隊以9比7逆轉擊敗天使隊。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後讚賞張育成的表現，「為他感到高興。」

張育成今在第4局擊出逆轉兩分砲，終結開季17支0的低潮，現場轉播單位的球評就大讚，「這就是我們在經典賽看到的那個人，他是經典賽預賽A組的MVP。」張育成在8局下又揮出帶有2分打點的逆轉一壘安打，守備上也有一次美技守備。張育成單場4支2，包含1轟、貢獻4分打點。

張育成。（法新社）

「這只是需要建立信心的問題。」柯拉談到張育成時表示，「當他在世界棒球經典賽時，他是多麼有自信心，然後他來到這，情況變得更困難，我們能理解這一點。大家都在談論（經典賽）A組MVP，就做你自己就好。」

張育成賽後則是感謝紅襪隊持續給他機會，「我很高興球隊每天給我穩定出賽的機會，儘管我在賽季初的打擊並不好，但今天，我把握機會擊出全壘打，我對此很開心。」

柯拉讚賞張育成，「他逮中自己能打的球，而且有很好的揮棒，即使是吞三振，這也是個很好的打席。」柯拉指出，張育成有很棒的揮棒、並擊出安打，還有很好的守備，「為他感到非常高興，你知道，場上不能只依靠一個人。」

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