MLB》菊池雄星6局飆9K助藍鳥再斬光芒 重新享受玩投打心理戰





8th and 9th Ks. pic.twitter.com/p4t53MuLtE — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍投手菊池雄星今天面對聯盟戰績最佳的光芒，他繳出6局賞9次三振的好投，僅失掉1分，幫助藍鳥在主場以5比2贏球。光芒隊開季13連勝在昨天遭中斷，今天輸球後吞下2連敗。

菊池雄星今天主投6局用94球有67顆好球，送出本季新高的9次三振，被敲4支安打，只被光芒沃爾斯（Taylor Walls）的陽春砲而失掉1分，另投出1次保送，最快投到96.5英哩（約155公里）。菊池雄星收下本季第2勝，賽後防禦率降至4.70。

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藍鳥日籍投手菊池雄星。（今日美國）

菊池雄星去年表現不佳，一度被調至後援，他整季出賽32場有20場先發，戰績6勝7敗防禦率5.19。但菊池雄星開季至今繳出好投，獲得藍鳥教頭施奈德（John Schneider）讚賞，「我很喜歡，與過去相比，他今年有了不同的方式，付出很多努力以及春訓的表現，這種狀態一直持續下去，他很有自信。一名有自信心的投手是非常危險的事，這就是他現在的樣子。」

「他有很好的球威，而且他是名競爭者。」藍鳥捕手簡森（Danny Jansen）稱讚菊池雄星的表現，「去年，沒有人比他更重視自己的表現，你可以看到他在休賽季和春訓都很努力，如今他在開季令人興奮。」

「我能夠再和打者玩心理戰了。」菊池雄星賽後透過翻譯表示，「去年，我在投手丘上有點想太多。今年我正享受和本壘板的打者完心理戰。」

藍鳥日籍投手菊池雄星。（今日美國）

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