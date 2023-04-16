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MLB》全場嚇壞！被169公里強襲球打中下巴 釀酒人投手卻失望沒丟好

2023/04/16 12:39

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人後援投手瓦蘭（Gus Varland）今天在客場登板面對教士，他被一顆105.1英哩（約169.1公里）的強勁平飛球，打中他的手和下巴，嚇壞全場，幸檢查後沒有大礙。釀酒人終場以3比10不敵教士。

瓦蘭是在第8局登板後援，教士隊1出局攻占二壘，輪到當家球星馬查多（Manny Machado）打擊，瓦蘭丟一顆86.8英哩的滑球，被馬查多擊成投手前強勁球，直接打中瓦蘭的手和下巴，讓他當場倒地，後方的釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）接到球後快傳一壘刺殺，但釀酒人內野群趕緊上前關心瓦蘭的狀況。

釀酒人後援投手瓦蘭被強襲球打中。（美聯社）

釀酒人防護員也上場檢查瓦蘭的身體狀況，瓦蘭一度站不穩，最後在他人攙扶下退場接受治療。釀酒人總教練康索（Craig Counsell）賽後表示，瓦蘭的檢查狀況為陰性，而他本人感覺很好。

瓦蘭說明，當時他的手吸收了這顆強勁平飛球大部分的衝擊力量，這讓他的下巴獲得很大的保護，「我更失望是那顆滑球的位置，從我手中投出的感覺不錯，但沒有丟好，球被打回來，打到我的手、下巴以及我的左前臂，這只是讓我有點嚇到，雖然我覺得自己可以繼續投，但我想那是腎上腺素在那說話。」

「不要把你的滑球投到紅中。」瓦蘭說，「學到教訓了。」

總計瓦蘭後援0.2局失1分非自責，釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta）主投5局失5分吞本季首敗；教士先發魯戈（Seth Lugo）投3.2局失3分無關勝敗，威爾森（Steven Wilson）後援1.1局無失分摘本季首勝。

釀酒人後援投手瓦蘭被強襲球打中。（美聯社）

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