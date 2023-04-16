MLB》9下2出局「神代打」敲再見安！ 道奇戲劇性上演逆轉勝（影音）

DAVID PERALTA WINS IT FOR THE DODGERS pic.twitter.com/ocQlFwlXxs — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日在9局下半上演逆轉秀，靠著佩洛塔（David Peralta）敲出再見安打，終場以2：1氣走小熊，避免2連敗。

雙方此役上演投手戰，道奇先發投手葛洛佛（Michael Grove）主投5.2局僅被敲2安，投出6次三振，唯一失分是在5上被威斯頓（Patrick Wisdom）敲出陽春彈；小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）繳出5局無失分好投，飆出7次三振。

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道奇再見安贏球。（USA TODAY Sports）

道奇打線前8局只敲零星2安、一分未得，帶著0：1的落後進入9局下半，來到最後半局反攻機會，道奇沉睡的火力終於甦醒，1出局後，奧特曼（James Outman）、瓦加斯（Miguel Vargas）接連敲安攻佔二三壘，下一棒海沃德（Jason Heyward）吞下三振，關鍵時刻道奇換上代打佩洛塔，他成功把握住機會，敲出右外野2分打點再見安打，幫助球隊演出逆轉勝。

美媒指出，這是道奇本季首支再見安，致勝功臣佩洛塔賽後直呼：「幫助球隊贏球的感覺很棒。」

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