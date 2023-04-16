中職Live》布里悍對決陳鴻文 龍 0：0 猿

第二局：（味全龍 0：0 樂天桃猿）

2局下，廖健富敲左外野一壘安打，邱丹敲左外野界外飛球被接殺，宋嘉翔敲中外野飛球被接殺，2出局。郭永維吞三振，3出局。

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2局上，瑪仕革斯．俄霸律尼敲左外野一壘安打，高孝儀敲三壘方向滾地球形成雙殺，2出局。張政禹敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

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第一局：（味全龍 0：0 樂天桃猿）

1局下，林立敲中外野一壘安打，輪到成晉打擊時，林立盜上二壘。成晉選到保送，桃猿無人出局攻占一、二壘。郭嚴文敲二壘方向滾地球形成雙殺，2出局，桃猿二壘跑者林立上到三壘，林泓育揮空遭三振，3出局。

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1局上，林孝程敲中外野一壘安打，輪到拿莫．伊漾打擊時，林孝程盜二壘遭阻殺出局。拿莫．伊漾選到保送上壘，郭天信敲捕手附近的界外飛球被接殺，劉基鴻敲左外野一壘安打，味全2出局攻占一、三壘，吉力吉撈．鞏冠敲游擊後方的飛球被接殺，3出局。

賽前：

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿本週在桃園球場和味全龍的三連戰，前兩戰桃猿都輸球，今天繼續迎戰味全龍，桃猿派出本土老將陳鴻文先發，龍隊則推出洋投布理悍先發。

陳鴻文本季在4月5日先發面對前東家富邦悍將，當時主投5局失1分無關勝敗，防禦率為1.80；布里悍本季兩場先發，吞下1敗，防禦率1.54。

味全龍先發打序：



第1棒 林孝程 左外野手

第2棒 拿莫．伊漾 指定打擊

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 吉力吉撈．鞏冠 捕手

第6棒 瑪仕革斯．俄霸律尼 一壘手

第7棒 高孝儀 右外野手

第8棒 張政禹 游擊手

第9棒 曾傳昇 二壘手

先發投手：布里悍

樂天桃猿先發打序：

第1棒 林立 二壘手

第2棒 成晉 右外野手

第3棒 郭嚴文 三壘手

第4棒 林泓育 捕手

第5棒 廖健富 一壘手

第6棒 邱丹 左外野手

第7棒 宋嘉翔 指定打擊

第8棒 郭永維 游擊手

第9棒 陳晨威 中外野手

先發投手：陳鴻文

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