日職》痛！吳念庭守備卻被火腿跑者踢飛受傷 日網友直呼：很危險

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手吳念庭今天擔任先發三壘手，4打席敲1安貢獻1分打點，選到2次保送，全場三度上壘。不過，吳念庭在8局下守備時，不慎被火腿球員江越大賀踢傷，當下退場接受治療。西武獅最後以6比2贏球。

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火腿隊8局下進攻，江越大賀敲安上壘，1出局後，火腿代打今川優馬敲左外野安打，江越大賀往三壘衝時，在滑壘時踢到要接回傳球的吳念庭右腳，讓吳念庭整個人被踢飛後倒地，西武監督松井稼頭央也趕緊上前關心，最後吳念庭退場接受治療。

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江越大賀的滑壘動作，讓許多日本網友直呼，「很危險」、「希望不要受傷」、「球傳到跑壘路線上，吳念庭只是想接球而已。」、「雙方都很拚命，吳念庭擋到跑壘路線，這也是沒辦法的事情。」

吳念庭全場4打席2打數敲1安，貢獻1分打點，本季首打點進帳，另選到2次保送，吞1次三振，賽後打擊率為3成。

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