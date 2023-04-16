中職》楊俊瀚為富邦悍將開球 背號「0→1」有寓意

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天受邀為富邦悍將開球，球團安排他服役時的同梯廖柏勳擔任捕手，最特別的是他選擇「0→1」為背號，代表他的突破與成長。

楊俊瀚第2次為中職比賽開球，這次從右外野跑到投手丘，他表示，想嘗試不同的開球方式，與上次相比還是很緊張，「跑進來跟自己的比賽過程不一樣，加上天氣很好，球迷很熱情，訪問完還沒回神就要開球。」

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楊俊瀚指出，棒球場畢竟不是他熟悉的田徑場，還好有廖柏勳在讓他很安心，對於被當兵同梯爆料「打籃球也很厲害」，他笑說；「跟棒球一樣只是略懂，因為小時候接觸過很多運動。」

楊俊瀚表示，選擇「0→1」為背號，是要與自己的故事做連結，原本考慮生日的1號、進步到10秒內的10號，但都沒辦法凸顯他的感受，決定用「0→1」代表自己心態與狀況的突破到成長。

楊俊瀚會進入台灣體大就讀，除了受到跨欄名將陳傑的影響，當年擔任台體大校長的富邦領隊林華韋是重要推手，他今天一到球場就去向校長問好，他今年行程也很緊湊，4月底去日本廣島、靜岡、大阪參加比賽，下半年要備戰亞運、亞錦賽、世錦賽。

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

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