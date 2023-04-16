晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》楊俊瀚為富邦悍將開球 背號「0→1」有寓意

2023/04/16 15:33

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天受邀為富邦悍將開球，球團安排他服役時的同梯廖柏勳擔任捕手，最特別的是他選擇「0→1」為背號，代表他的突破與成長。

楊俊瀚第2次為中職比賽開球，這次從右外野跑到投手丘，他表示，想嘗試不同的開球方式，與上次相比還是很緊張，「跑進來跟自己的比賽過程不一樣，加上天氣很好，球迷很熱情，訪問完還沒回神就要開球。」

楊俊瀚指出，棒球場畢竟不是他熟悉的田徑場，還好有廖柏勳在讓他很安心，對於被當兵同梯爆料「打籃球也很厲害」，他笑說；「跟棒球一樣只是略懂，因為小時候接觸過很多運動。」

楊俊瀚表示，選擇「0→1」為背號，是要與自己的故事做連結，原本考慮生日的1號、進步到10秒內的10號，但都沒辦法凸顯他的感受，決定用「0→1」代表自己心態與狀況的突破到成長。

楊俊瀚會進入台灣體大就讀，除了受到跨欄名將陳傑的影響，當年擔任台體大校長的富邦領隊林華韋是重要推手，他今天一到球場就去向校長問好，他今年行程也很緊湊，4月底去日本廣島、靜岡、大阪參加比賽，下半年要備戰亞運、亞錦賽、世錦賽。

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

田徑好手楊俊瀚穿上「0→1」球衣從右外野跑進場開球，由同梯戰友廖柏勳蹲捕。。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。