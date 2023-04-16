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日職》塞揚級鮑爾二軍初登板！4局飆6K無失分、秀招牌收刀動作

2023/04/16 17:13

鮑爾先發4局6K無失分。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA本季請來的大聯盟塞揚投手鮑爾（Trevor Bauer），今天在與西武獅的二軍之戰完成生涯日職初登板，投4局飆出6次三振無失分，還在比賽中秀出他的收刀動作，整體表現可圈可點。

鮑爾在加盟橫濱後因為肩膀不適從二軍出發，今天在與西武獅首局雖然在1局被敲出二壘安打，但連續飆出2次三振化解危機，還秀出他在大聯盟也曾展示過的收刀動作。2局雖然鮑爾在1出局被敲出安打還被盜壘成功，但因為渡部健人擊出二壘方向小飛球被接殺，二壘跑者離壘過遠，回壘不及形成雙殺化解失分危機。

3局鮑爾在1出局後接連被敲出2支安打，還被盜壘成功形成二、三壘有人危機，隨後鮑爾開始大飆球速，先用155公里火球三振掉蛭間拓哉，再用152公里火球三振掉高木渉化解危機，4局鮑爾投出三上三下結束今天的投球工作。

總計鮑爾今天4局投球共用53顆球，被打4支安打，送出6次三振沒有保送無失分。

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