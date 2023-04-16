自由車》環花東馮俊凱稱王、邱聖芯封后 特倫切夫週日單站男子冠軍

特倫切夫獲得第2天單站男子組冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2023環花東自行車系列」兩日長距離競賽及挑戰系列活動， 週日由TRIGON FACTORY RACING車隊加拿大籍特倫切夫（Christian Trenchev）以4小時09分12秒49拿下男子組冠軍；Bryton車隊邱聖芯4小時23分34秒72女子組掄元。累計兩天成績總排名，則由宇都宮閃電職業隊馮俊凱稱王、邱聖芯封后。

第 2站奪冠的特倫切夫表示，過去三年環花東都是在6至7人的領先集團中來回攻擊突圍，今天終於完全發揮單飛，「比較遺憾今天沒拿到總排名冠軍，因為昨天太早衝刺，在都歷終點前400公尺小爬坡多花了30秒。我想如果再努力一點，也許可以拿下總排名第一，但能得到第二日單站冠軍也不錯。」特倫切夫透露，昨天不知道自己在領先集團，以為前面還有其他人，所以一直衝想追上，反而花費太多體力，「如果知道我是領先者，就會使用不同策略，能說什麼呢？只能祝我下次好運！」

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剛從環泰國賽回來、第三度環花東封后的邱聖芯賽後表示，其實原本害怕第二站賽段，因為距離很長，還有點擔心騎不完，「很開心今天狀況不錯，拿到單站冠軍及兩日總排冠軍。」

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