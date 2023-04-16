電競》台中卓越英雄盃電競賽開打 「特戰英豪」決勝負

台中市「卓越英雄盃」電競爭霸賽今天舉行決賽，參賽隊伍聚精會神全力求勝。（台中市政府提供）



〔記者陳建志／台中報導〕台中市「卓越英雄盃」電競爭霸賽今天在修平科技大學電子競技館舉行決賽，參賽隊伍以「特戰英豪」為競賽項目，考驗選手技術與團隊默契，台中市政府運動局副局長游志祥出席感謝修平科大提供年輕選手競技交流的舞台，樂見賽事整合產官學資源，共同培育優秀人才。

市府運動局表示，今年2月和修平科技大學一同舉辦「金隼盃」高中職電競爭霸賽，接續又合作「卓越英雄盃」電競爭霸賽，吸引了青年高中、宜寧高中、明台高中、慈明高中、義峰高中及修平科大等各校組成菁英隊伍角逐冠軍寶座，「卓越英雄盃」也擴大參賽年齡至高中職以上，只要22歲以下青年均可參賽，透過賽事提供青少年人才畢業後的接續舞台，強化台中電競人才培育體系。

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今天的比賽以「特戰英豪」為競賽項目，除了選手個人的技術，也考驗團隊默契，參賽隊伍都聚精會神全力求勝。

修平科大管理學院院長張兆村表示，學校長期與資訊相關產業媒合，積極推動電競產學合作，鼓勵學生參與遊戲開發、賽事營運等學習領域，進而取得產學領域相關認證，拓展多元就業機會：此外，學校成立「遊戲測試產學培訓中心」，藉實戰經驗與技術理論，盼成為培養電競運動人才的搖籃。

市府運動局表示，市府積極推展電競，已連續多年舉辦電競活動，今年持續和學校、電競專業機構、電競團體攜手合作，舉辦電競體驗營、校際盃賽事。接下來還會再推出「2023六都電競爭霸賽」，下半年也預計舉行「2023台中電競嘉年華」，將結合精彩賽事、電競論壇等主題，持續打造電競友善城市。

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