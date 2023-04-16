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MLB》不怕揠苗助長？ 天使將去年首輪大物從2A直升大聯盟

2023/04/16 19:36

天使22歲游擊手尼托今天完成大聯盟初登場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在今天做出一項令人意外的舉動，將生涯在3A一場比賽都沒打，年僅22歲的年輕游擊手尼托（Zach Neto）直接從2A叫上大聯盟，並下放佛列契（David Fletcher）到3A。

尼托是2022年天使隊用首輪第13順位選下的大學游擊手，他在去年生涯第一個小聯盟賽季37場出賽打完，就躍升為大聯盟百大新秀，是天使農場陣中第二號新秀，僅次於即將畢業的捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）。

根據大聯盟報導指出，由於尼托在小聯盟與春訓給球團留下深刻印象，因此選擇直接將他從2A升上大聯盟，他也成為2022年選秀梯次當中第一位升上大聯盟的球員。本季尼托在2A出賽7場，打擊率高達4成44，敲出3轟10分打點，選到6次四壞保送、吞下8K。

尼托在被天使升上大聯盟後，馬上就在今天擔任球隊對陣紅襪的先發游擊手，總計4打數0安打吞下2K。賽後尼托也坦言，他認為自己不會那麼早就登上大聯盟，可能是在9月或者明星賽後。不過尼托依舊保持著自信指出，他很興奮能夠來到大聯盟幫助球隊贏球，他會做任何他能做的事情來讓球隊戰績提升，以打進季後賽。

天使22歲游擊手尼托今天完成大聯盟初登場。（法新社）

天使總教練奈文（Phil Nevin）指出，「基本上，是他的表現迫使我們這樣做的。我們在春訓從他身上看到一堆很棒的東西。很明顯，高速公路大戰的系列賽（開季前天使與道奇熱身賽3連戰）真的讓人大開眼界。然後他在最近幾周於2A持續這樣做，我們覺得這就是（將他升上大聯盟）正確的時間。」奈文也指出，尼托可能會經歷一點成長上的挫折，不過他們認為在精神上，這位小將已經準備好了。

在球探報告的評分當中，尼托打擊60分、力量50分、跑速50分、臂力55分、防守50分，總體來到55分。天使目前應該會讓尼托擔任先發游擊手的角色，二壘與一壘的分工，預計將是由倫吉佛（Luis Rengifo）、祖利（Brandon Drury）擔任二壘手，厄謝拉（Gio Urshela）與蘭姆（Jake Lamb）擔任一壘手。

最近幾年都是天使隊主力內野手的佛列契，雖然與天使在2021年賽季前簽下5年2600萬美元的延長合約，但他其實還有小聯盟選項所以可以直接下放。佛列契自去年5月動核心肌肉手術後的表現一直都很掙扎，本季8場比賽打擊率也只有1成25，球隊打算讓他在3A更規律地出賽，想辦法脫離泥淖。

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