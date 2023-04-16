全中運》開幕式總彩 「一覽大霸尖山，小天下」搶先看

全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023全國中等學校運動會22日就要開幕了，今天相關演員一整天都在新竹縣體育館進行總彩，縣長楊文科下午3點到場探視。演員們特別完整表演其一的亮點：「一品東方，亙古今」橋段，舞台樂音全程採改編過的客家山歌和新創的客家流行樂交織呈現，對照不斷從山稜、平地各處冒出頭登場，或採茶、或曬柿餅的演員們，讓人深深感受到新竹縣的多元又燦爛的人文特色。

此外，開幕式總導演張逸軍另讓在場者搶先一窺開幕序曲「一覽大霸尖山，小天下」的第1幕，原民天籟般的美聲，讓新竹縣的魅力又翻出新高度。

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縣府表示，全中運開幕式將由450名年紀從8歲到87歲不等的專業舞者、一般素人、以及學子們共同演出「風起竹縣，迎向未來」，展現「一覽大霸尖山，小天下」、「一品東方美人，亙古今」、「一曲四月望雨，動人心」，以及「一展科技大才，創世紀」4大亮點。

由於新竹縣是多種族裔鄉親共融（榮）的所在，因此整體舞台設計以高10公尺的山景布幕搭配大型地面投影，並設計讓新竹縣各個鄉鎮市共同描繪出1座山頂的輪廓，用山丘、丘陵來呈現舞台，演員就在山與山之間的通道高台上穿梭演出，不同的山形背板還可藉由機關變換成演出的場景輪廓意象。

2023全中運開幕式總導演張逸軍（中）現場指揮450名演出者陸續登場演出。（記者黃美珠攝）

2023全中運開幕式總導演張逸軍（中）現場指揮450名演出者陸續登場演出。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科今天下午視察全中運總彩，給所有演員們肯定。（記者黃美珠攝）

全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

今年全中運開幕式序曲「一覽大霸尖山，小天下」的第1幕場景。（記者黃美珠攝）



全中運開幕式「一品東方，亙古今」有不少是素人演員，他們把傳統採茶、製茶、或曬柿餅等生活片段融入舞蹈中，平添質樸感。（記者黃美珠攝）

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