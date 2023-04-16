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T1》雄鷹主帥洪一中獵鷹主場開球 為林智勝300轟感到開心

2023/04/16 18:26

洪一中（中）開球。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中今天「跨界」為T1台鋼獵鷹開球，希望獵鷹本季例行賽主場最終戰能贏球，他對獵鷹球員讚譽有加，尤其對「三塔」布拉、德古拉、阿修羅很有印象，直呼他們怎麼那麼高，且還可以投三分球。

洪一中擔任台鋼雄鷹總教練，目前率隊在中職二軍例行賽打拚，今天利用休兵日帶全隊一起來到獵鷹主場場應援並擔任開球嘉賓。他透露，由於獵鷹也是自己公司的球隊，所以當然都要支持，有空也會看比賽，希望對自家球隊也能略知一二。

洪一中上次擔任開球嘉賓是2020年接任富邦悍將主帥，隨即到台北和平館替富邦勇士開球，如今身份變成雄鷹總教練，改來到獵鷹主場開球，他認為，獵鷹主場氣氛很好，且球賽又很精彩，對洋將布拉、德古拉、阿修羅最有印象，「阿修羅很特別，他有時還會投三分球，而且準度還不錯！」

味全龍「大師兄」林智勝今天把握唯一的打擊機會，從樂天桃猿終結者豪勁手中轟出3分砲，達成生涯300轟里程碑，中職史上第1人。

洪一中過去在La New熊、Lamigo桃猿帶過林智勝，他今天聽聞子弟兵締造紀錄後，先自爆其實去年就有先預錄恭賀影片，只是也忘記講了什麼，但就真的很恭喜他。

如今，林智勝真的敲出300轟，洪一中也感到很開心，他認為，林智勝已在中職寫下不少歷史，如今在41歲又完成300轟里程碑，代表各方面都很要求自己，也很自律，希望他能夠繼續挑戰更多紀錄。

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