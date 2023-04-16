T1》正港台南子弟兵！獵鷹元老龍弘元光榮退役

台鋼獵鷹今天在本季例行賽主場最終戰的賽前，為球隊元年隊長「大元」龍弘元舉行退休儀式。（獵鷹提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕台鋼獵鷹今天在本季例行賽主場最終戰的賽前，為球隊元年隊長「大元」龍弘元舉行退休儀式，昔日學生時期恩師、家人都到場給予祝福，在眾多地主球迷面前正式告別職籃舞台，接下來有望重返教職。

33歲的龍弘元從SBL台啤起步，在2015年於SBL第13季轉戰台銀，但2020年暫時高掛球鞋投入校園教職。

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身為台南土生土長的球員，在台鋼獵鷹成立後他就決定復出，並擔任隊長帶領隊友，同時也在獵鷹主場首戰投進隊史第一球。

龍弘元表示：「我打球以來都不是主力球員，多半扮演綠葉，來到獵鷹也是，比較多是傳承經驗，但也在年輕球員身上學到不少，有我在的練球時間就不會安靜，我常鼓勵他們多開口，一方面能拉近關係，氣氛也不因輸球而低迷。」

球團今天在儀式上準備祝福影片，影片中壓軸登場的是龍弘元的媽媽，她表示：「看你征戰過無數戰役，每個階段你都很努力付出，很開心你能夠在外地打拼多年後回到臺南，也回到家人身邊，接下來所有決定媽媽永遠支持。」

龍弘元回應，「離家這麼久也是蠻愧疚沒辦法留時間陪伴家人，在籃球路上媽媽一直都很支持我每個決定，每一場比賽都準時看，也希望自己有能力後可以回饋給他們。」龍弘元即使確定退役，仍會一直心繫著這支球隊，並在職涯下半場為籃球做更多貢獻。

台鋼獵鷹今天在本季例行賽主場最終戰的賽前，為球隊元年隊長「大元」龍弘元舉行退休儀式。（獵鷹提供）

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