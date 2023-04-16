MLB》2戰5轟瘋狂虐菜！ 103億男讓粉絲傻眼：水準差太多了...

小塔提斯在3A大殺四方。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕因為禁賽還無法重返大聯盟的教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），在今天於小聯盟3A再度繳出單場雙響砲的表現，2戰5轟的火力輸出讓粉絲直呼：「水準差太多了。」

小塔提斯因為上個賽季於藥檢時被驗出禁藥氯司替勃（Clostebol），遭大聯盟禁賽80場。本季預計要到美國時間4月20日才會回歸，使得他近期只能夠在小聯盟3A打球。

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不過面對2021年狂敲42轟拿下國聯全壘打王的小塔提斯，小聯盟3A投手完全不是他的對手，昨天小塔提斯敲出單場三響砲後，今天又敲出單場雙響砲，2天就狂敲5轟灌進11分打點，本季7場小聯盟3A出賽就有6轟進帳，打擊率超過五成（5成36），攻擊指數高達1.868。

POV: You’re in the dugout for an El Niño HR!#FearTheEars x #BringTheGold pic.twitter.com/ETLG8Pv473 — El Paso Chihuahuas （@epchihuahuas） April 16, 2023

面對小塔提斯的瘋狂表現，粉絲紛紛驚嘆：「是怪物吧」、「果然水準還是差太多了」、「小塔提斯在小聯盟已經沒有什麼事情可以做了」、「小塔提斯今後可能會被3A禁賽吧」

年僅24歲的小塔提斯，在2021年與教士隊簽下14年3.4億美元（約新台幣103億）的天價合約，當時創下大聯盟史上最長，總額第3多的紀錄。而今年也僅是小塔提斯14年合約的第三年，教士隊肯定需要他能夠重返隊上穩定發揮。

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