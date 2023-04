MLB》2戰5轟瘋狂虐菜！ 103億男讓粉絲傻眼：水準差太多了...

小塔提斯在3A大殺四方。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕因為禁賽還無法重返大聯盟的教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),在今天於小聯盟3A再度繳出單場雙響砲的表現,2戰5轟的火力輸出讓粉絲直呼:「水準差太多了。」

小塔提斯因為上個賽季於藥檢時被驗出禁藥氯司替勃(Clostebol),遭大聯盟禁賽80場。本季預計要到美國時間4月20日才會回歸,使得他近期只能夠在小聯盟3A打球。

不過面對2021年狂敲42轟拿下國聯全壘打王的小塔提斯,小聯盟3A投手完全不是他的對手,昨天小塔提斯敲出單場三響砲後,今天又敲出單場雙響砲,2天就狂敲5轟灌進11分打點,本季7場小聯盟3A出賽就有6轟進帳,打擊率超過五成(5成36),攻擊指數高達1.868。

POV: You’re in the dugout for an El Niño HR!#FearTheEars x #BringTheGold pic.twitter.com/ETLG8Pv473