PLG》攻城獅太樂踩腳、夢想家麥卡洛揮拳攻擊對手 聯盟公布懲處

聯盟公布太樂與麥卡洛懲處。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹攻城獅太樂先前出現踩腳動作，而台新夢想家的麥卡洛還向對手揮拳，PLG今天也一併公布對2位球員的懲處。

PLG公吿，針對昨天新竹街口攻城獅與台新夢想家的比賽，攻城獅太樂（Jeremy Tyler）於第二節出現踩腳動作，另外夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）對桃園領航猿朝丁恩迪後腦勺揮拳，經聯盟賽務部召開審判委員會議，判定太樂為一級惡性犯規、麥卡洛為二級惡性犯規，聯盟將裁罰太樂罰款新台幣1萬5000元、麥卡洛罰款新台幣2萬5000元，另由於麥卡洛當場被判奪權犯規，依聯盟賽務章程加罰禁賽1場。

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完整說明如下：

*賽事編號：G099 新竹街口攻城獅（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）

*日期：2023/04/15（星期六）

*事件：#3太樂針對#26李德威未吹判踩腳的動作

*說明：G099 新竹街口攻城獅（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）第二節6分09秒時，#3太樂針對#26李德威未吹判踩腳的動作，由聯盟賽務部召開審判委員會議，判定為一級惡性犯規。依聯盟賽事章程第八章：賽事規範第五十九條競賽規程59.9球員惡性犯規「a. 一級惡性犯規:非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作。」處以#3太樂罰款新臺幣壹萬伍仟元整，惡性犯規記點一點。

*賽事編號：G101 桃園璞園領航猿（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）

*日期：2023/04/16（星期日）

*事件：#5麥卡洛對#1丁恩迪揮拳奪權犯規

*說明：G101 桃園璞園領航猿（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）第二節2分35秒時，#5麥卡洛對#1丁恩迪揮拳，當場裁判判麥卡洛奪權犯規，取消該場比賽資格。賽後由聯盟賽務部召開審判委員會議且經影片查證後，認定麥卡洛的動作未因此導致對方嚴重受傷之行為，最終判定為二級惡性犯規。依聯盟賽務章程第八章：賽事規範第五十九條競賽規程59.9球員惡性犯規「二級惡性犯規：非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作，例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為。」處以麥卡洛罰款新臺幣貳萬伍仟元整，惡性犯規記點兩點。

另外，依聯盟賽務章程第八章：賽事規範第五十九條競賽規程59.11禁賽規範：被判奪權犯規，加罰禁賽乙場，因此麥卡洛的禁賽乙場，將於G104 福爾摩沙台新夢想家 vs. 台北富邦勇士執行。

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