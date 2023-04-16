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網球》盧布列夫3盤大逆轉丹麥新星 蒙地卡羅紅土名人賽首度封王

2023/04/16 23:50

25歲的俄國好手盧布列夫3盤大逆轉丹麥新星，在蒙地卡羅紅土名人賽首度封王。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 蒙地卡羅名人男網賽紅土爭霸 ，25歲的俄國好手盧布列夫（Andrey Rublev）後勁十足，歷經逾2小時底線拉鋸，5：7、6：2、7：5大逆轉年僅19歲的丹麥新星魯內（Holger Rune），今年首座冠軍到手，也是生涯第一次贏得ATP千分等級金盃。

本屆冷門連環爆，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、二連霸的希臘衛冕者西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）、挪威第4種子魯德（Casper Ruud）先後中箭落馬，前4種子名將全都無緣4強，最終由第5、6種子的盧布列夫、魯內狹路相逢，也註定有全新冠軍誕生。

兩名都擁有底線重抽武器的悍將，過往對戰勝負各1平分秋色，來勢洶洶的魯內，雖錯失開賽率先破發 4 ：2領先 ，被盧布列夫回破追平後，第12局再度突破，順勢先馳得盤。次盤魯內陷入亂流，失誤連連被盧布列夫3度破發壓制，強勢扳回一城。決勝盤魯內重整旗鼓，卻又錯失4 ：1開局，讓鬥志頑強的盧布列夫第 7局回破力保生機，一口氣倒趕3局追平，纏鬥至第11局他又關鍵破發，後來居上驚險攻頂。

盧布列夫曾5度於ATP 500等級賽事封王，如今奪得職業生涯分量最重的冠軍，足對法網大滿貫重頭戲增添信心。

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