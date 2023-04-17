中職》林智勝曾搭上大聯盟浪潮 300轟中有1大障礙

林智勝（右）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「大師兄」林智勝達陣生涯300轟，有項另類紀錄可能會高懸數年，他過去在桃猿時期以游擊手身份出賽敲118轟，是史上唯一游擊百轟，遙遙領先所有現役游擊手。

林智勝在2016年轉戰兄弟才告別游擊防區，在Lamigo桃猿12個球季，以游擊手身份敲出118轟，豎立一大障礙。游擊是場上最注重守備的位置之一，通常體型不會太龐大，且隨著歲數增長而靈活度下降時，容易被調動守位，難以累積全壘打產量。

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樂天桃猿二軍守備教練鄭兆行過去也是游擊強打，球員時期站游擊時敲過39轟。他去年受訪時指出，當年林智勝正好搭上大聯盟游擊黃金世代的趨勢，那時的賈西亞帕拉、A-Rod、基特，都是攻守俱佳的游擊代表。

鄭兆行認為，游擊要會守又會打，一定要有先天條件，像日本名將松井稼頭央也是如此，「智勝身材高大，爆發力又好，其實守備也不含糊，處理很多困難球也還不錯，只是體型較大隻，球員生涯到後面影響比較多。」

鄭兆行表示，守游擊需要比較多的專注力，或許會影響打擊，但林智勝有這種條件，就算影響一點點，還是有辦法打回來，甚至幫球隊贏回來。

★游擊手歷史開轟紀錄

*林智勝 118轟

*林承飛 57轟

*王勝偉 53轟

鷹俠 50轟

*陳鏞基 42轟

備註：*為現役

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