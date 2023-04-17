晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝曾搭上大聯盟浪潮 300轟中有1大障礙

2023/04/17 07:21

林智勝（右）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「大師兄」林智勝達陣生涯300轟，有項另類紀錄可能會高懸數年，他過去在桃猿時期以游擊手身份出賽敲118轟，是史上唯一游擊百轟，遙遙領先所有現役游擊手。

林智勝在2016年轉戰兄弟才告別游擊防區，在Lamigo桃猿12個球季，以游擊手身份敲出118轟，豎立一大障礙。游擊是場上最注重守備的位置之一，通常體型不會太龐大，且隨著歲數增長而靈活度下降時，容易被調動守位，難以累積全壘打產量。

樂天桃猿二軍守備教練鄭兆行過去也是游擊強打，球員時期站游擊時敲過39轟。他去年受訪時指出，當年林智勝正好搭上大聯盟游擊黃金世代的趨勢，那時的賈西亞帕拉、A-Rod、基特，都是攻守俱佳的游擊代表。

鄭兆行認為，游擊要會守又會打，一定要有先天條件，像日本名將松井稼頭央也是如此，「智勝身材高大，爆發力又好，其實守備也不含糊，處理很多困難球也還不錯，只是體型較大隻，球員生涯到後面影響比較多。」

鄭兆行表示，守游擊需要比較多的專注力，或許會影響打擊，但林智勝有這種條件，就算影響一點點，還是有辦法打回來，甚至幫球隊贏回來。

★游擊手歷史開轟紀錄

*林智勝 118轟

*林承飛 57轟

*王勝偉 53轟

鷹俠 50轟

*陳鏞基 42轟

備註：*為現役

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。