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MLB》張育成連5戰先發秀雙殺美技 大谷翔平中斷連36場上壘

2023/04/17 08:09

張育成和大谷翔平。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕天使與紅襪系列賽第3戰，紅襪26歲右投惠特洛克（Garrett Whitlock）繳出7局5K失1分的優質先發，再加上38歲明星一壘手J.透納（Justin Turner）3局下擊出致勝2分砲，紅襪終場以2：1險勝天使，只差一場就能完成4連戰橫掃。台灣野手張育成未能延續昨日開轟好手感，3打數無安打，但卻貢獻雙殺美技，澆熄天使的反攻氣焰。

張育成昨面對天使終於甦醒，不但本季首安就是首轟，還以單場雙安和4打點兩度幫助球隊超前，不但一掃開季連17打數未敲安的低潮，還成為紅襪9：7逆轉的大功臣，他還成為自1920年「打點」列入官方紀錄以來，大聯盟史上首位15支0或更多打席無安打狀況下，隔場比賽能單場4打點的選手。

張育成今天擔任先發第9棒游擊手，連續5戰擔任先發，3局上首打席面對天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）擊出左外野飛球遭接殺，第5局吞下三振，8局下最後打席敲出投手丘前滾地球遭刺殺，張育成此役3支0，苦吞1K，打擊率跌破1成，降至0成91。

不過張育成在第6局上演雙殺美技，當時歐哈皮（Logan O'Hoppe）獲得四壞球保送上壘，Zach Neto擊出游擊滾地球，張育成接球後趕緊傳往二壘，成功策動「6-4-3」雙殺守備，化解天使的攻勢。

天使投打二刀流大谷翔平今天4打數無安打，打擊率跌至2成88，跨季連續上壘場次也停在36場。大谷翔平明天將先發登板，首度與同胞吉田正尚同場投打對決，如果張育成再獲得先發機會的話，也有機會與大谷交手。

這場比賽形成投手戰，只打了1小時57分鐘就結束比賽。惠特洛克主投7局飆出5次三振，僅被敲3支安打失1分，技壓6.1局7K失2分的天使先發投手德梅斯，本季首勝入袋。

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