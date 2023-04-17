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MLB》超越野茂英雄壯舉！達比修有7局12K、致命投手犯規悲情吞2連敗

2023/04/17 09:05

達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有開季至今一勝難求，今天繳出本季代表作，先發7局狂飆12K失1分，無奈球隊火力遭釀酒人投手群壓制，終場以0：1遭完封，達比修有悲情吞敗，開季出賽3場吞下2連敗。

達比修有首局大展K功，飆出3連K，但2局上出現亂流，1人出局後被米契爾（Garrett Mitchell）擊出內野安打，接著因3度牽制形成投手犯規，奉送跑者上二壘，米契爾之後再盜上三壘，下一棒安德森（Brian Anderson）擊出左外野高飛犧牲打，幫助釀酒人先馳得點。

達比修有失分後很快就回穩，未再讓對手越雷池一步，每局都有三振，此役先發7局用100球，投出12K，3項皆是本季新高，被敲4安失1分，另有2次四壞球保送，防禦率升至3.44。達比修有美日通算共累積102場三振雙位數的比賽，超越野茂英雄獨居史上第1，日職最長紀錄是於傳奇名投金田正一的103場。

達比修有此役未獲隊友火力支援，雖然單場5安比釀酒人4安還要多，但都沒有辦法串聯，慘遭釀酒人投手群壓制，邁利（Wade Miley）主投7局飆8K無失分，斯特爾澤萊基（Peter Strzelecki）和威廉斯（Devin Williams）依序守成，釀酒人終場就以1：0完封教士，賞給對手3連敗，達比修有也苦吞本季第2敗，邁利勇奪第2勝。

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