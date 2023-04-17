MLB》痛擊去年國聯塞揚！ 台美混血大物炸裂、本季第4轟出爐（影音）

CORBIN CARROLL OFF OF SANDY ALCANTARA!!



MVPCC BANDWAGON IS ROLLIN



pic.twitter.com/Vt59NQRsT0 — Ben Verlander （@BenVerlander） April 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今日砲轟去年國聯塞揚強投艾爾康塔拉（Sandy Alcantara），本季第4轟出爐，幫助球隊以5：0擊敗馬林魚，避免3連戰系列賽遭橫掃。

卡洛爾2上首打席敲出二壘安打，之後靠著隊友托馬斯（Alek Thomas）敲安跑回本壘得分，響尾蛇成功先馳得點。

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卡洛爾4上第二打席吞下三振，6局上半再度站上打擊區，當時球隊3：0領先、1出局二壘有人，卡洛爾逮中艾爾康塔拉偏高失投伸卡球，敲出中外野方向2分砲，本季第4轟出爐，幫助球隊追加保險分，這轟擊球初速106英哩、飛行距離414英呎，響尾蛇6上灌進4分大局，奠定勝基。

卡洛爾。（美聯社）

卡洛爾9上第四打席遭到三振，今日4打數敲2安，都是長打，貢獻2分打點，吞下2K，賽後打擊率為2成88。

響尾蛇先發投手蓋倫（Zac Gallen）繳出6.2局無失分優質先發，投出7次三振，奪下本季第2勝；馬林魚王牌艾爾康塔拉主投6局，被敲7安、包括挨1轟，失5分（4責失），苦吞本季第2敗。

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