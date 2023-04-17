NBA》東部頭號種子公鹿傷了字母哥 巴特勒狂飆35分率熱火奪勝

東部老八熱火靠著巴特勒狂飆35分、11助攻，季後賽首輪擊敗龍頭公鹿。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被視為奪冠熱門的東部頭號種子公鹿因傷了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在季後賽首戰出師不利，熱火今天靠著巴特勒（Jimmy Butler）狂飆35分、11助攻，終場以130：117成功踢館，在7戰4勝系列賽以1：0領先。

亞德托昆波本季例行賽繳出31.1分、11.8籃板的豪華數據，只是他今天在首節中段切入上籃中重摔倒地，第2節打不到2分鐘就因背部挫傷退場，隨後也確定本場比賽不會再登場，總計出賽10分鐘50秒，拿6分、3籃板。

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戰力大傷的公鹿陷入劣勢，熱火沒放過機會，巴特勒上半場就開啟飆分模式，17投11中拿24分，帶隊取得68：55領先，且大部分時間都保有雙位數差距優勢，最終熱火以13分之差帶走季後賽首輪第1勝。

巴特勒今天締造生涯季後賽第10場拿至少35分的比賽，在熱火隊史僅次魏德（Dwyane Wade）的14場，此外，他還是季後賽史上第4位，至少完成2次單場有35分、10助攻外帶3抄截的球員，另外3人分別是喬丹（Michael Jordan）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯（LeBron James）。

熱火此戰共6人得分達雙位數，且三分球命中率高達60％，艾德巴約（Bam Adebayo）有22分、9籃板、7助攻，洛夫（Kevin Love）替補拿18分。至於公鹿以米德爾頓（ Khris Middleton）的33分、9籃板最佳，波提斯（Bobby Portis）板凳出發拿21分居次。

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