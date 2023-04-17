晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東部頭號種子公鹿傷了字母哥 巴特勒狂飆35分率熱火奪勝

2023/04/17 08:30

東部老八熱火靠著巴特勒狂飆35分、11助攻，季後賽首輪擊敗龍頭公鹿。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被視為奪冠熱門的東部頭號種子公鹿因傷了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在季後賽首戰出師不利，熱火今天靠著巴特勒（Jimmy Butler）狂飆35分、11助攻，終場以130：117成功踢館，在7戰4勝系列賽以1：0領先。

亞德托昆波本季例行賽繳出31.1分、11.8籃板的豪華數據，只是他今天在首節中段切入上籃中重摔倒地，第2節打不到2分鐘就因背部挫傷退場，隨後也確定本場比賽不會再登場，總計出賽10分鐘50秒，拿6分、3籃板。

戰力大傷的公鹿陷入劣勢，熱火沒放過機會，巴特勒上半場就開啟飆分模式，17投11中拿24分，帶隊取得68：55領先，且大部分時間都保有雙位數差距優勢，最終熱火以13分之差帶走季後賽首輪第1勝。

巴特勒今天締造生涯季後賽第10場拿至少35分的比賽，在熱火隊史僅次魏德（Dwyane Wade）的14場，此外，他還是季後賽史上第4位，至少完成2次單場有35分、10助攻外帶3抄截的球員，另外3人分別是喬丹（Michael Jordan）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯（LeBron James）。

熱火此戰共6人得分達雙位數，且三分球命中率高達60％，艾德巴約（Bam Adebayo）有22分、9籃板、7助攻，洛夫（Kevin Love）替補拿18分。至於公鹿以米德爾頓（ Khris Middleton）的33分、9籃板最佳，波提斯（Bobby Portis）板凳出發拿21分居次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。