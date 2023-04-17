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PLG》曾受重傷的林書豪恢復秘訣曝光 飯店房間還變成隊友的治療房

2023/04/17 09:58

林書豪接受電視台專訪。（MOMO TV提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪在2月加盟高雄17直播鋼鐵人後，帶領球隊戰績一路往上，展現過去NBA球星的價值，在台再度掀起「林來瘋」，而他表示，在年近35歲又經歷過嚴重膝傷，還能持續健康的在場上打球，得歸功於合作13年的御用按摩師羅鈞諭，還介紹隊友給羅師傅治療，最後隊友們也搶著預約，讓他笑說：「我的飯店房間就像治療房。」

林書豪層在2017年底右膝髕骨肌腱斷裂受傷，如今不僅繼續在場上打球，還能夠持續繳出優質表現，身邊的御用按摩師羅鈞諭功不可沒，他接受《MOMO瘋運動》時談到羅鈞諭給予的幫助，透露其治療方式非常全面，包含身理、心理都顧及到，對羅師傅讚譽有加，稱他是「全世界最好的運動治療師」。羅鈞諭透露治療過程：「無論多痛他都能夠忍，只要他恢復得快，就能很快速回到場上，或者疲勞他也能很快復原，我沒有見過比他更認真的球員。」

2010年第一次給羅鈞諭按摩後，林書豪從此一試成主顧，每次亞洲行都一定向羅師傅報到，NBA及CBA賽季期間也會帶著羅鈞諭隨行。林書豪還不吝介紹身邊隊友給羅師傅治療，最後隊友們也都搶著預約。

與林書豪有不解之緣的羅鈞諭也回憶，這十幾年來幫助林書豪的過程，見到他是求勝心非常強的球員，為了球賽幾乎整天都讓大家思考如何打好這場球，「看到他一直反覆看當天比賽的每一個片段，他都會重新再去思考一遍。」

與林書豪的關係已如家人一般，羅鈞諭笑說:「除了治療他身體，他會到帶我到處玩，他本身是一個美食家，什麼好吃的都知道，所以就是感情特別好，就像自己家人一樣。」

林書豪本季出賽13場，每場打39分鐘，可得24.9分、8.3籃板、9.2助攻，助鋼鐵人拉出隊史最長6連勝，戰績提升至13勝21負，排名第5，與第4的台新夢想家只剩1.5場勝差。

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