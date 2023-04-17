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MLB》18上18下差點投出完全比賽 水手強投領軍完封洛磯奪第2勝

2023/04/17 10:53

水手強投卡斯提歐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場迎戰洛磯，當家強投卡斯提歐（Luis Castillo）先發7局飆9K無失分，前6局完全壓制，無安打無保送，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）6局下敲安打回致勝分。水手終場以1：0完封對手，3連戰完成橫掃，勝率踏上5成。

卡斯提歐開季狀態絕佳，前3場出賽都繳出優質先發，累積11.2局僅失2分，今天在主場迎戰洛磯依舊大殺四方，前6局18上18下，還投出8次三振，而水手打線在6局下靠著凱蘭尼奇的適時安打，打破僵局，水手取得1分領先。

不過，卡斯提歐無安打比賽和完全比賽的美夢在下個半局也被粉碎，普洛法（Jurickson Profar）一上來就擊出安打，下一棒布萊恩也接著敲安，洛磯攻占一二壘，所幸卡斯提歐及時回穩，連抓3個出局數，力保不失分。卡斯提歐此役先發7局挨2安無失分，另有9次三振，防禦率降至0.73，終場也收下本季第2勝。

無緣達成無安打比賽或完全比賽，卡斯提歐賽後受訪時表示，這是所有先發投手的夢想，大家都會拿出最佳的表現去達成這個夢想，「我不會說這是我的目標，但這對所有先發投手都是一個巨大的目標。」卡斯提歐也透露，開季所設的目標就是拿下美聯塞揚獎。

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