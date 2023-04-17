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MLB》痛快復仇老東家道奇！ 前MVP貝林傑猛夯174公里雷射轟（影音）

2023/04/17 11:41

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）今日敲出本季第3轟，痛快棒打老東家道奇，幫助球隊以3：2拿下勝利。

現年27歲的貝林傑生涯在道奇發跡，還曾於2019年奪得國聯MVP，未料他之後開始一蹶不振，成績嚴重下滑，去年球季結束後，道奇決定與他分道揚鑣，貝林傑輾轉加盟小熊。

今日是小熊作客道奇的3連戰系列賽最後一場，前2戰雙方各取一勝，此役道奇在3下靠著泰勒（Chris Taylor）開轟先馳得點，小熊5上展開反撲，貝林傑靠著對手失誤上壘後，發動盜壘攻佔得點圈，隨後藉由隊友滾地球推進上三壘，接著托倫斯（Luis Torrens）敲出適時安打，小熊扳成1：1平手。

貝林傑。（美聯社）

6上小熊攻勢再起，威斯頓（Patrick Wisdom）敲出陽春彈，幫助球隊超前比數，下一棒貝林傑也轟出陽春砲，小熊背靠背開轟重創道奇強投烏里耶斯（Julio Urias），貝林傑這轟擊球初速108.1英哩（約174公里）、飛行距離422英呎。

道奇7下靠著貝茲（Mookie Betts）的適時安打追回1分，但後續未再有分數進帳，最終小熊以3：2贏球，在3連戰系列賽帶走2勝。

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