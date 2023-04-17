CBA》史上最假！中國季後賽打假球 籃協重罰4千萬、四人合計禁賽16年

上海久事隊和江蘇肯帝亞之戰出現多次詭異失誤，今天中國籃球協會宣布懲處，認定兩隊消極比賽情況屬實。（取自江蘇肯帝亞官方微博）

〔體育中心／綜合報導〕中國CBA季後賽出現打假球的風波，上海久事隊和江蘇肯帝亞之戰出現5次超離譜失誤，今天中國籃球協會宣布懲處，認定兩隊消極比賽情況屬實，合計罰金為1000萬人民幣（約4433萬新台幣），兩隊主帥也分別被禁賽5年和3年。

CBA2022-23賽季季後賽，上海久事男籃日前上演逆轉秀擊敗江蘇肯帝亞，卻引發假球疑雲，因為當時江蘇隊最後1分鐘握有4分領先優勢，但卻連續出現多次詭異失誤，包括洋將在後場運球被抄、發球沒配合好以及回場違例，上海隊不到50秒內打出10：0的攻勢，終場以108：104翻盤，成功挺進季後賽次輪。

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江蘇隊總教練李楠把表現不錯的洋將威廉姆斯換下場，球隊接連失誤也沒叫暫停，眼睜睜看著球隊輸掉比賽，離譜帶兵引發眾怒，中國網友痛批此役是「CBA史上最假的一場比賽」。

中國籃協和CBA也對此展開調查，今天公布結果，認定兩隊消極比賽情況屬實，行為嚴重違反體育運動精神，取消兩隊2022-2023賽季比賽名次和參賽資格，對兩隊各核減聯賽經費人民幣500萬元。上海隊總教練李春江被教練資格被中止5年，江蘇隊總教練李楠被中止教練資格3年。此外，江蘇肯帝亞總經理史琳傑也遭禁賽5年，上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生則被禁賽3年。

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