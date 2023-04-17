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全大運》聖火今「毛公鼎」點燃 中原排球隊員擔任聖火隊

2023/04/17 12:36

112年全大運今天在北市毛公鼎引燃聖火，並由中原排球隊成員擔任聖火隊。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112年全國大專校院運動會5月6日將在中原大學開幕，今天上午於台北田徑場毛公鼎駐火台舉行聖火引燃儀式，由排球校隊成員擔任聖火隊的成員，隨後展開5天的聖火環台行程，預計21日下午抵達中原。

今年全大運預計有20個種類項目、上萬名運動員參賽，賽事自4月28日先展開，並於5月6日舉行開幕典禮、10日閉幕。睽違32年再度舉辦全大運，中原大學校長李英明說：「學校的運動風氣興盛，也是台灣唯一一年舉辦兩次運動會的大專院校，希望藉由全大運，讓運動風氣傳遞出去。」

今天選定台北田徑場毛公鼎駐火台進行聖火引燃儀式，體育署學校體育組副組長潘婉馨表示，「毛公鼎」是民國53年東京奧運來台傳遞聖火時，為配合聖火傳遞而打造，而在2017年台北世大運時，特地遠赴義大利杜林引燃聖火母火，並讓聖火暫駐在聖火台。她也提到，全大運有不少選手都將參與今年的世大運以及杭州亞運，希望大家能持續爭取佳績。

中原這次由排球隊成員擔任聖火隊，男排隊員甘茂宏表示，第一次以這個身分代表學校感覺很新奇，也希望中原的選手都能在這次大運會繳出佳績。大一的女排隊員林筱蝶則說：「這是大學生活裡很不一樣的體驗。」

今年全大運預計有不少奧運國手參戰，包含「台灣蝶王」王冠閎、黃渼茜、射箭雷千瑩、田徑謝喜恩等人，另外地主好手射箭女將彭家懋將領軍出擊。

112年全大運今天在北市毛公鼎引燃聖火，並由中原排球隊成員擔任聖火隊。（記者粘藐云攝）

112年全大運今天在北市毛公鼎引燃聖火，並由中原排球隊成員擔任聖火隊。（記者粘藐云攝）

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