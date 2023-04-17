馬術》馬都比她高！ 152公分聽障兒勇奪全國冠軍

宜蘭縣東光國中學生吳苓楷，勇奪「111 學年度全國中等學校馬術錦標賽」，國中組馬場馬術Preliminary冠軍。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣東光國中學生吳苓楷，自小雙耳失聰，平衡感不好，藉由馬術訓練與復健，讓她能挺直的馬背上前進，並對馬術產生興趣，今年參加「111 學年度全國中等學校馬術錦標賽」，榮獲國中組馬場馬術Preliminary冠軍、馬場馬術B2季軍，她希望有朝一日，能站上奧運舞台。

吳苓楷目前就讀國中3年級，因先天性原因，雙耳都聽不到聲音，家人一開始也都不知道；因父母離異，後來由阿嬤帶大，阿嬤發現苓楷到一歲多了都還不會講話，放鞭炮也不會嚇到，懷疑聽力有問題？帶到到醫院檢查，在兩歲半時發現問題並配戴電子耳協助。

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宜蘭縣東光國中學生吳苓楷，勇奪「111 學年度全國中等學校馬術錦標賽」，國中組馬場馬術Preliminary冠軍。（宜蘭縣政府提供）

由於聽力問題，平衡感也會不佳，苓楷很慢才會走路，也常常摔倒；阿嬤四處打聽，上網查資料，得知藉由馬術復健與訓練，可以增加平衡感。

阿嬤說，吳苓楷在幼兒園就開始接觸馬術，近3年開始比賽時，身高僅152公分的苓楷，拉著比她高的馬，從剛開始的挫折，摔到不敢騎，到越挫越勇，家人及教練不斷地給予支持與鼓勵，讓她突破障礙，更有信心去應對每次練習與比賽，讓自己與馬變成最佳夥伴，合作無間，看到苓楷可以挺直的馬背上前進，內心已是無比的開心與安慰。

宜蘭縣東光國中學生吳苓楷，勇奪「111 學年度全國中等學校馬術錦標賽」，國中組馬場馬術Preliminary冠軍。（宜蘭縣政府提供）

縣府教育處指出，苓楷不只能騎馬，她還愛上了馬術，這項運動考驗選手與馬之間的配合及技術，由選手騎著馬在標準場地中，完成規定路線及動作，展現出優雅的姿勢及高超的技巧，在各大馬術賽事屢獲佳績，成為馬術場上競技好手，今年的全國中等學校馬術錦標賽，更獲得一金一銅佳績，期許未來持續發光發熱。

縣長林姿妙今天表揚吳苓楷，期許她再接再厲；吳苓楷說，她很開心能得獎，會繼續努力，未來希望能再多多得獎，為宜蘭爭光，也希望能朝奧運目標邁進。

吳苓楷（中）獲得全國馬術錦標賽冠軍，右為照顧她的阿嬤，縣長林姿妙（左）今頒獎表揚。 （記者游明金攝）

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